中颱海葵難以捉摸，路徑一天三變，從原本對台灣不會有直接影響，到如今恐成穿心颱，也讓氣象人員吃不消。天氣風險就直言，1日是全台氣象工作的人吃不消的一天，歷史上更是找不到與海葵相似的路徑。

「也許我們在見證一顆奇颱」，天氣風險昨(1日)晚間在臉書發文表示「今天是讓全台灣所有從事氣象工作的人，集驚奇、挫折、虛脫的一天」，粉專說，8月31日的南修就已經夠讓人傻眼，隔天的預報還變成不曾出現過的颱風路徑，歷史上也找不到類似走法的颱風。

天氣風險表示，若依照氣象局的預估路徑，恐會是曠日廢時、對台灣可能帶來重大危害的颱風事件，只希望2日早上能有更明朗的預測結果。

不少網友也心疼留言：「我從早上看到晚上頭也都昏了」、「會不會到最後又繞去巴士海峽」、「說的真對，被搞慘了」、「這是我一生中看過路徑變化最多的一個颱風，太扯」、「真的辛苦你們了，我當觀眾的都暈了」。