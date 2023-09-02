新加坡總統選舉投票結果揭曉，前國務資政尚達曼得票率高達7成，由選舉官正式宣布為總統當選人。尚達曼表示，這是選民對新加坡投出的信任票，也表達對未來樂觀的態度。

星國總統選舉投票日1日登場，共有3人角逐，分別為66歲的政壇老將、前國務資政尚達曼（Shanmugaratnam Tharman），同為75歲的新加坡政府投資公司前首席投資官黃國松及職總英康（NTUC Income）前總裁陳欽亮。

選舉官午夜左右公布計票結果，正式宣布尚達曼為當選人。

據星媒報導，尚達曼得票率為70.4%，黃國松與陳欽亮得票率分別為15.72%、13.88%。

尚達曼稍早在抽樣計票結果出爐後接受媒體聯訪表示，對於民眾在這次選舉給他的強烈支持，「懷著謙卑的心」。這是選民對新加坡投出的信任票，也表達對未來樂觀的態度，「新加坡人可以一起前進，相互支持」。

他承諾，未來會肩負總統責任，推進新加坡「樂觀且團結的未來」。

黃國松受訪表示，自己的得票率相對較低，但「這是我為了讓新加坡人有機會行使投票權，樂意付出的代價」。他也向勝選的尚達曼表達祝福。

陳欽亮接受媒體訪問時表示，恭賀尚達曼勝選，希望他能為人民帶來更好的生活。

新加坡自1993年推行總統民選制度至今，有3屆都由唯一一位合格候選人直接當選，包括2017年當選的現任總統哈莉瑪（Halimah Yacob）；選民上次透過投票選出總統已是2011年。

新加坡總統作為國家元首，是國家團結象徵，一任任期為6年，肩負憲政、儀式及社區相關職責，並掌管國家儲備金的「第2把鑰匙」。在星國政治制度下，掌握實權的是總理，由國會多數黨領袖擔任。（編輯：徐睿承）1120902