內容創作者蘇菲亞富蘭克林（Sofia Franklyn）在她的播客節目中提到「我第1次約會時，就會要求男方向我展示他們的銀行餘額」，蘇菲亞表示由於自己有成功的事業、年齡也不小了，因此不希望浪費時間在沒有良好經濟條件的男人身上。蘇菲亞的一席話，也引發網友正反論戰，有人認為蘇菲亞的想法是膚淺的，也有人贊同蘇菲亞的論點。

蘇菲亞富蘭克林（Sofia Franklyn）是1名內容創作者，在她最新1集播客節目上，她邀請了網紅利奧斯凱皮（Leo Skepi）擔任節目嘉賓。兩人交談時，蘇菲亞提到「我第1次約會時，會向男方詢問他們的銀行存款」。利奧對此表示疑惑，蘇菲亞也解釋道「我有1份非常成功的事業，所以我認為我有權利說『嗨，我們現在是門當戶對還是在浪費我時間？』」

蘇菲亞在節目中表示，隨著年紀增長，她對約會的態度產生變化，她解釋道「我已經30歲了，我沒有時間約會和到處亂搞」。她也開玩笑說，她要求任何身高在177公分以下的男性，在談及財務狀況時出示銀行收據。不過蘇菲亞也說，即使男方拒絕公佈自身財務狀況，她仍會與對方進行第2次或第3次約會，只不過她仍會對這問題耿耿於懷並再次提出。

蘇菲亞表示「很多人認為我這樣做太瘋狂，但我不這麼認為」。而她在播客節目上的言論也引發網友熱議，有人說「當你跟1對老夫妻交談，你會發現他們在意的不是金錢，而是回憶、孩子、朋友、旅行、生活中有趣的事。另1名網友則說「如果她提出這樣的要求，就算我有10億美元，我也會離開，並且不會支付約會費用。」更有人調侃道「我打賭她會和富有的伴侶舉辦1場昂貴的盛大婚禮，並且在1年內分居」。

不過還是有人贊同蘇菲亞的觀點，有支持者表示「重點是兩人擁有相同的經濟能力，我不要把時間浪費在那些付不起錢的人身上！」也有人說「她是對的，如果她有那個經濟能力，為什麼要和破產的人在一起呢？」

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