2021年4月2日太魯閣號事故釀49死，未料881天後，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君昨（8月31日）竟在車廂殘骸內發現頭蓋骨。台鐵刑大鑑識人員今（1日）上午前往富岡機廠進行鑑識，卻又找出8塊骨頭遺骸，全集中在第8節車廂，此外還發現電動代步車、手機等罹難者遺物。對此，交通部長王國材今中午也表示，罹難者遺骸沒有清理乾淨對死者相當不敬，當局將檢視相關疏失並全面改正。

檢警今到場搜查是否還有其他遺骸，起初找出4片頭蓋骨，如今罹難者委任律師凃冠宇透露，最後總共發現8塊骨頭遺骸，且全部集中在第8節車廂。

王國材今中午回應，此事牽涉事故後檢警和運安會的調查，有關單位調查完後把車廂還給台鐵，而台鐵則選擇原狀保留，因此車廂裡沒有二次處理，台鐵也沒有去動它。現在車廂殘骸發現裡面有一些牙齒、頭蓋骨和遺物，的確是很大的疏失，沒想到裡面還有很多罹難者遺骸留在車廂內，遺骸理應要歸還給罹難者家屬，中間有流程上失誤，剛好這次也找出來，相關流程牽涉救護、檢警調查、運安會調查，到台鐵保存，流程中有疏忽部分，會趕快檢討。

王國材續稱，車廂內的確很亂，台鐵的觀念是原物就不要再動，但罹難者遺骸沒有清理乾淨，是很嚴肅的事，對罹難者非常不敬，當時調查的花蓮地檢署檢察官已經調到北部，今天也到現場去，將趕快亡羊補牢，從上到下一定有些地方疏忽掉，哪個流程應該把遺骸交代清楚，這件事沒有交代清楚，來全面改正。

對此，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君感慨，昨天是太魯閣號事故881天，剛過7月半中元節，依照農曆習俗來說，亡者比較能發聲，昨天又出現藍月，有太多巧合，她昨天只是隨便站一個地方就發現一塊頭蓋骨，沒那麼巧合，她認為就是要找她，因為她才看得懂那是骨頭。

王薇君補充，推動JR西日本鐵道改革的遺族和專家參訪團來台，剛好遇到這件事，或許是推動改革被重視的契機。她感嘆，台灣社會因為沒有實質感受，所以對台鐵安全改革興趣缺缺，再加上台鐵一個龐大組織要改革實屬不易，要關心也使不上力，如今發生遺骸靈異事件，就會讓比較多人關注。

王薇君也強調，未來不能總是等發生重大災難事故才要去檢視機制對不對，而是要事先準備好，發生時立即處置，這才能為已逝罹難者和家屬帶來實質安慰和幫助，不同部會也可按照指引作業。

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