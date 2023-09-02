台鐵太魯閣號在2021年4月2日，發生出軌意外，當時釀成49死慘烈悲劇，震驚國內社會。時隔兩年多後，最近交通部邀日本JR西日本改革關鍵人物訪台，在台鐵局長杜微陪同下，日本專家及罹難者家屬到富岡紀念園區致哀時，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，竟在在事故殘骸車廂內，發現竟還有罹難者頭蓋骨在裏頭，沒有被處理。王薇君今（1日）哽咽表示，事故在發生881天後，頭蓋骨出現，代表祂想回家，罹難者家屬委託律師凃冠宇也出面質疑，相關單位在程序上有疏失。對此交通部長王國材表示，台鐵將協助讓祂早日回家人身邊。

回顧台鐵太魯閣號2021年的出軌意外，當時造成49人死亡、213受傷，是台鐵近60年來死傷最慘重的事故。悲劇發生兩年多後，台鐵局長杜微近日邀請日本專家學者來台，昨天由台鐵局長率隊，前往台鐵富岡機廠勘查「太魯閣出軌」意外的事故車廂，不料在勘查過程中，王薇君竟在車廂內找出一片罹難者的頭蓋骨。

王薇君說，昨天她在陪同時，本來想說看看車廂還有沒有傷者物品，只是隨手翻一下破舊衣服，和兩個塑膠袋，就在一塊約40公分乘40公分小空間，人還沒有爬上車廂，她就看到一塊約7公分乘7公分面積的骨頭。

王薇君感嘆，昨天是農曆7月16日，也是太魯閣號事故881天，她深信這位亡者在這個時間點，讓外界突然找到祂，一定有想說的話，也代表著祂想要回家。

王薇君並說，本來太魯閣號事故後，行政院也要開災害防救會議，但因疫情延宕至今。現在連過了這麼久，都還能搜出罹難者頭骨，她希望行政院能看見災害處理流程不足和不夠完備，若指引不明確，她認為未來發生事情，處理上仍會荒腔走板。

對此，台鐵刑大鑑識人員、台鐵人員今天（1日）上午前往富岡機廠進行現場採證，並搜集乘客遺物，太魯閣號罹難者家屬委任律師凃冠宇，也到場陪同。凃冠宇表示，昨日發現車廂內還有罹難者頭蓋骨，家屬們第一時間聽到消息滿震驚，認為怎麼可能會有這樣的情況發生。

交通部長王國材今天表示，太魯閣號事故發生後，當時第一時間搜救優先，檢警蒐證調查，之後運安會也進行後續也調查。他強調，當一個重大事故發生，救護、蒐證、調查到車輛保存過程，一開始是前端檢警調查部分，至於後續交給鐵台鐵之後，針對原狀保存的車輛，包括衣物或車輛殘骸等，是否需要簡單分類，會留給台鐵檢討，也期待這樣過程，未來要更嚴謹。

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