重量級期刊《科學》（Science）周四（8/31）刊登一項重塑世人理解遠古人類歷史進程的研究成果。根據科學家以一種新型模組搭配現代人類DNA資料研究分析估算，93萬年前，人類族群98.7%消失，幾近滅絕，此後11萬7000年期間僅靠1280個具生育能力的個體延續命脈。這項驚人發現也揭開歷史長河之中令科學界困擾已久的篇章。

綜合英國《每日郵報》、科技新聞網站Interesting Engneering、中國《上海日報》報導，中國科學院上海營養與健康研究所與華東師範大學的團隊，利用中國、義大利、美國研究人員開發的創新模組FitCoal（fast infinitesimal time coalescent process），分析3154名現代人類（modern humans）基因定序資料，推估古代人口規模。

分析顯示，93萬年前，地球進入更新世中期（Middle Pleistocene），氣候變遷引發冰河期嚴寒氣候，乾旱嚴重，人類當作食物來源的其他物種滅亡，導致98.7%的人類消失，嚴苛存亡「瓶頸」持續到81萬3000年前。這11萬7000年期間，人類僅靠1280個具生育能力的個體延續群體生命，對於現代人類存續構成嚴重威脅。學界認為尼安德塔人（Neanderthals）、丹尼索瓦人（Denisovans）也活在這個時期，後來均告滅絕。

中國最新研究指出，遠古人類曾有11萬7000年處於瀕臨滅絕的存亡瓶頸期。

現代人類（智人）約30萬年前至20萬年前出現於非洲。當今學界對於人類進化基因研究局限於最近10萬年內，由於遠古人類的DNA無法在炎熱氣候下保存，無法透過DNA探究更早的人類。FitCoal新模組問世後，人類群體史研究首度推進到約100萬年前。

華東師範大學基因學者潘逸萱說，上述發現為人類進化開啟一片新域，也觸發許多新的問題，「例如這段期間人類居住何處、如何克服災難等級的氣候變化、這段期間物競天擇是否加速人類大腦進化」。

人類懂得用火，讓文明有了大幅進展。

研究團隊強調，人類約81.3萬年前開始懂得用火，加上氣候條件好轉，可能是人類數量回升關鍵因素。

中國科學院上海營養與健康研究所群體遺傳學者李海鵬說，現今的遺傳多樣性多達65.85%在人類祖先近98.7%消失期間隨之喪失。如此遺傳瓶頸也帶來意外轉折，艱苦的求存奮鬥過程在人類染色體形成過程發揮作用。研究成果也為人類起源、腫瘤進化、腦容量演變、糖尿病基因敏感程度提供線索。

李海鵬說，這些發現只是開端，未來盼能更完整描繪更新世早期至中期人類演進過程，繼續揭開人類先祖與進化之謎。

文章來源：Early humans nearly went EXTINCT 900,000 years ago when the population of our ancestors dropped to just 1,280 individuals, study claims
文章來源：Here's when humans nearly went extinct, reveals new study
Human nearly extinct 900,000 years ago: study
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