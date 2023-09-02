重量級期刊《科學》（Science）周四（8/31）刊登一項重塑世人理解遠古人類歷史進程的研究成果。根據科學家以一種新型模組搭配現代人類DNA資料研究分析估算，93萬年前，人類族群98.7%消失，幾近滅絕，此後11萬7000年期間僅靠1280個具生育能力的個體延續命脈。這項驚人發現也揭開歷史長河之中令科學界困擾已久的篇章。

綜合英國《每日郵報》、科技新聞網站Interesting Engneering、中國《上海日報》報導，中國科學院上海營養與健康研究所與華東師範大學的團隊，利用中國、義大利、美國研究人員開發的創新模組FitCoal（fast infinitesimal time coalescent process），分析3154名現代人類（modern humans）基因定序資料，推估古代人口規模。

分析顯示，93萬年前，地球進入更新世中期（Middle Pleistocene），氣候變遷引發冰河期嚴寒氣候，乾旱嚴重，人類當作食物來源的其他物種滅亡，導致98.7%的人類消失，嚴苛存亡「瓶頸」持續到81萬3000年前。這11萬7000年期間，人類僅靠1280個具生育能力的個體延續群體生命，對於現代人類存續構成嚴重威脅。學界認為尼安德塔人（Neanderthals）、丹尼索瓦人（Denisovans）也活在這個時期，後來均告滅絕。

中國最新研究指出，遠古人類曾有11萬7000年處於瀕臨滅絕的存亡瓶頸期。

現代人類（智人）約30萬年前至20萬年前出現於非洲。當今學界對於人類進化基因研究局限於最近10萬年內，由於遠古人類的DNA無法在炎熱氣候下保存，無法透過DNA探究更早的人類。FitCoal新模組問世後，人類群體史研究首度推進到約100萬年前。

華東師範大學基因學者潘逸萱說，上述發現為人類進化開啟一片新域，也觸發許多新的問題，「例如這段期間人類居住何處、如何克服災難等級的氣候變化、這段期間物競天擇是否加速人類大腦進化」。

人類懂得用火，讓文明有了大幅進展。

研究團隊強調，人類約81.3萬年前開始懂得用火，加上氣候條件好轉，可能是人類數量回升關鍵因素。

中國科學院上海營養與健康研究所群體遺傳學者李海鵬說，現今的遺傳多樣性多達65.85%在人類祖先近98.7%消失期間隨之喪失。如此遺傳瓶頸也帶來意外轉折，艱苦的求存奮鬥過程在人類染色體形成過程發揮作用。研究成果也為人類起源、腫瘤進化、腦容量演變、糖尿病基因敏感程度提供線索。

李海鵬說，這些發現只是開端，未來盼能更完整描繪更新世早期至中期人類演進過程，繼續揭開人類先祖與進化之謎。