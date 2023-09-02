美國公布就業報告，加深聯邦準備理事會（Fed）未來數月停止升息的機率，美股今天多數收高。

道瓊工業指數終場上漲115.80點，或0.33%，收在34837.71點。

標準普爾500指數上漲8.11點，或0.18%，收在4515.77點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌3.15點，或0.02%，收在14031.82點。

費城半導體指數上漲11.908點，或0.32%，收在3682.836點。（譯者：徐睿承）1120902