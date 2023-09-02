鴻海創辦人郭台銘日前宣布參加2024總統大選，將以連署取得門票；此舉也讓國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲是否「藍白合」，備受矚目。前立委沈富雄認為，郭台銘出來選，藍白一定合，就會跟民進黨參選人賴清德有得拚，雙方大概相差5%左右。

針對郭台銘宣布參選，沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨的「四不」，一開始並不是這樣，而是見獵心喜，後來才認為不要碰郭台銘比較好。

沈富雄接著指出，他勸大家要跟民進黨一樣，不要理郭台銘，因為現在去理郭台銘，就中了他的計。郭台銘現在差不多還有10%到12%的支持者，我們要想辦法讓他消風、讓他舉步維艱，甚至找不到副總統候選人，讓10%到12%的支持者，縮小到5%、6%；因為如果繼續存在這12%，最後投票下去，對於在野組合的勝選會打折扣。他開玩笑說，勸告全國軍民同胞們，從今天起不要理郭台銘的事情。

沈富雄表示，全台灣現在大概有98%的人，都說郭台銘若選總統，賴清德躺著就可以當選，對此，他完全不同意，看法是完全相反。他甚至預言，郭台銘出來選，情勢反而大為明朗，因為藍白一定合，跟賴清德就有得拚，大概相差5%左右。然後12月起，雙方大對決，好戲連場，賴清德怎麼會躺著當選呢？