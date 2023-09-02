台灣網球名將謝淑薇力拚大滿貫女雙3連冠，謝淑薇與6月攜手在法網奪冠的中國選手王欣瑜搭檔，台灣時間今天(2日)凌晨在第二輪出戰美國瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）與俄羅斯波塔波娃（Anastasia Potapova）組合。雙方歷經大戰三盤，「海峽組合」先輸一盤再倒趕兩盤，最後以6比3、7比6、7比5，逆轉擊敗對手，挺進第三輪。

謝淑薇與王欣瑜首戰打得辛苦，鏖戰逾2小時，以4比6、7比5、6比2擊敗對手，挺進次輪。今天再度三盤大戰，戰況更加驚險，幾乎戰到最後一刻才分出勝負。此役雙方數據、比分幾乎都差不多，關鍵在臨門一腳，對手15個破發點掌握了7個，而「海峽組合」9個破發機會掌握了7次，「海峽組合」在面對被破發時，顯現出「強心臟」頂住壓力；另一方面也顯示，「海峽組合」一旦出現破發機會時不手軟，贏球的效率比對手來得高。比賽最後逆轉擊敗對手，挺進第三輪。