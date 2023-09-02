花東熱門景點—富里教會位於花蓮縣富里鄉，具有哥德式的聳立高塔及藍色尖頂拱窗等建築風格，因此被稱為藍色教堂，成為遊客駐足拍照打卡的熱門景點，不過近年來教堂拆除傳言不斷，讓文資團體大呼可惜，臉書等社群網站每隔一陣子，就有熱情網友串連呼籲搶救。富里教會則認為建築物梁柱變形、還有漏水問題，又位於地震帶，有安全疑慮。各界的不同聲音，讓富里教會更具傳奇性。

富里教會隸屬於台灣基督教長老教會，在東部地區歷史悠久，與2022年勇奪金鐘獎戲曲節目獎的《斯卡羅》，劇中的真實歷史人物必麒麟（William A. Pickering）有淵源，根據中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟的研究，1865年秋天，在安平海關工作的英國人必麒麟，前往西拉雅族新港社的舊地台南新市探訪，新港社領袖熱心派遣嚮導，必麒麟遂與長老教會牧師馬雅各前往台南及高雄等地原住民部落探訪，後來1867年抵台的李庥牧師加入傳教行列，成為第一位將基督教義帶進東台灣的牧師。

當時李庥牧師聽說已有西拉雅族信徒遷移至後山（東部）居住，1875年走海路登陸東部傳教。第一間教會設於蟳廣澳（今台東縣成功鎭），然後擴展到花東縱谷，以迪階（今花蓮縣玉里鎭三民里）為中心，建立了迪階教會（後來遷到觀音山，即今花蓮縣玉里鎭加蜜山教會）、石牌教會（今花蓮縣富里鄉富里教會），1890年再分設出里壠教會（今台東縣關山鎭關山教會）。

花蓮富里教會歷史悠久，見證花東縱谷開發過程、以及富里鄉移民史。（圖／翻攝富里教會FB）

花蓮縣富里鄉公所記載，富里教會創始於1876年（清光緒元年），另一說則是1877年，最早的據點在富里鄉石牌有家庭聚會所；日據時代1917 年搬到現址，不但參與了花東縱谷開發史，也見證了富里鄉移民遷徒史。

據說教堂一開始是木造建築，後來為台式「土角厝」，1951年東部大地震，震垮原有教堂建築，教友們拿家中米糧換取建材，由教友們一磚一瓦搭建而成，先蓋好外觀輪廓，再添加窗戶等東西，前後蓋了7年，才正式當做禮拜場所，過程相當艱辛。

富里教會建築風格較趨近哥德式，入口是高聳的塔樓，牆面有類似伊斯蘭式的尖頂穹窗式的藍色長窗，沒有過於華麗的裝飾，牆面以水泥拉尖形成毛面，內部空間透入強烈光線，形成神聖感。富里教會外觀的粗粒的灰泥牆面搭上藍色尖頂拱窗，顯得很有歷史感，外界稱作具有百年歷史的藍色教堂，其實是個美麗錯誤，富里教會在台灣光復後重建，完工至今只有70年，但是建築相當具有特色，成為台灣教堂群中、非常獨特的建築，常被與1861年建立的屏東縣萬巒鄉的萬金聖母聖殿相媲美。2017年，台視公司翻拍王禎和知名著作《玫瑰玫瑰我愛妳》電視劇，就選在富里教會拍攝。

花蓮富里教會的尖頂藍色長窗，具有伊斯蘭風格，因此被稱為「藍色教堂」。（圖／翻攝富里鄉公所官網）

對此，富里教會不願接受訪問，僅表示網路上所謂的百年教堂，只不過是以訛傳訛。另外，富里教會被提報列冊追蹤後，曾向花蓮縣「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會」提出意見表示：禮拜堂是因映人在信仰上的需求而產生的外在物體，絕對不是用建築去框架人的文化表現。僅僅因為要維持外貌的老舊，卻將教會信仰的反省、與對將來未知歷史的發展加以限制，則失去了信仰宗教的自由，失去了在憲法上保障宗教自由上的意義。

富里教會指出，本會禮拜堂自使用至今，因建築物本身的狀況不盡理想，原本計畫拆除重建，但因建築法規中敏感地質的考量，以及會友本身對禮拜堂之情感，並考量地方持續有保留建築物之建議，故此，本會最終議決，就目前之建築物進行整體修繕以及重新之使用規畫考量，期待能夠賦予建築物新的使命，並且更加安全的使用空間，讓會友聚會時，能夠享受沒有安全顧慮上的信仰聚會活動。

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