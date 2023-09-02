基督教長老教會富里教會從2015年起傳出將拆除改建，引起文資團體和不少網友婉惜，認為教堂美麗又有特色、拆了太可惜，連忙向花蓮縣文化局提報，經過花蓮縣「古蹟、歷史建築、紀念建築、聚落建築群審議會」2022年8月1日開會審議，決議解除列冊追蹤，不少文資人士氣得破口大罵，教會則表示只會進行整體修繕、以重新考量使用規畫。有法界人士指出，如果今天是民眾自己的家「被指定為古蹟」，會有什麼反應，就耐人尋味了。

法界人士表示，當別人的私有財產「被古蹟」時，旁觀者當然可以一派輕鬆地慶幸台灣又保存了一件歷史文物，讓台灣人都能繼續共享一段美好的歷史記憶，可是如果「被古蹟」的地方是自己的家或祖產，而家中的經濟狀況無力維持，或派下子孫經濟狀況不一，有人必須要變賣老宅才能維持生計時，這時「被古蹟」的心情，可能就開心不起來！

一位家產「被古蹟」的民眾表示，憲法明文規定保障人民的私有財產，政府確立了一個《文化資產保護法》，強制把私有財產「古蹟化」，還限定用途，雖然還是可以買賣，但是不能參加都市重劃，政府回饋的容積率獲利空間又有限，「被古蹟」的地點恐怕只有在台北才划算。

新竹市暫定古蹟「太原第」2018年除夕清晨遭突襲拆除，文資保護團體前往遺址抗議。（圖／報系資料照）

此外，古蹟保存不易，傳統工法修復不但價格高，師傅也很難找，政府又不會全額補助修繕及維持費用，雖然大法官釋字第813號解釋，規定主管機關應給予合理補償，具體作法到現在仍是空中樓閣，依舊沒有完整的獎勵配套措施，無怪乎古蹟「自燃」時有所聞，有時慘遭連夜拆除，一夜之間被夷為平地。

以完工於1935年的新竹「太原第」為例，具有傳統閩式合院的紅瓦建築，還有精緻泥塑鵝頭墜裝飾，曾被新竹市政府列為暫定古蹟，不過2018年2月15日除夕，3名溫姓房屋所有權人僱工拆除夷為平地，觸犯《文化資產保存法》的「毀損暫定古蹟罪」，法官體恤房屋所有權人可能因為「太原第」一旦登錄為古蹟，將受《文資法》等諸多限制，且古蹟容積移轉與現地開發獲益差距甚大，才鋌而走險，因此輕判10月徒刑，緩刑3年，但是一件古蹟因為政府獎勵配套措施不完整，一夕之間就消失了，政府也難辭其咎。

另一個文資保存失敗的例子則是桃園火車站三鐵共構，挖出了劉銘傳鐵路遺構，這是保存最完整的清代鐵路，不料桃園市政府捷運工程局2022年8月初突然在劉銘傳鐵路遺址施工，桃園市文化局也未阻止，當大量混擬土灌進遺址時，台灣第一條鐵路就這樣永遠走進歷史，當時桃園市主政者是現在的行政院副院長鄭文燦。如果政府自己的土地挖出古蹟，都不願意保存，卻要求民眾不能破壞古蹟，違者還要追究刑責，就成了只許州官放火、不准百姓點燈的笑話了。

台灣第一條鐵路遺址出土後，慘遭桃園市政府捷運工程局整地灌漿而消失。（圖／搶救清代鐵道遺址群小組提供）

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