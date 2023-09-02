俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，他預期很快將與中國國家主席習近平會面，之前報導指出，蒲亭計劃10月訪問中國。

俄羅斯政府幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）7月時指出，蒲亭計劃10月中國舉辦第3屆「一帶一路」高峰論壇時前往中國訪問。

習近平3月前往俄羅斯進行國是訪問時曾邀請蒲亭來訪。

國際刑事法院（International Criminal Court）3月於習近平訪俄前對蒲亭發出逮捕令以來，他就未曾出國。

根據國際傳真社（Interfax）報導，蒲亭表示：「很快我們將會有活動，將與中華人民共和國領導人見面。」

上週，蒲亭透過視訊會議方式參與金磚國家峰會，與中國、印度、巴西和主辦國南非進行交流。

至於9月9日至10日在印度舉行的20國集團（G20）峰會，蒲亭將派外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席。