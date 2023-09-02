一名網友分享奇葩景象，搭捷運的時候，看到一個妹子扛著一個巨物上車，仔細一看竟是「不鏽鋼洗手台」，讓他傻眼直呼「搭捷運第一次看到」，引起1.3萬名網友討論，不少人開玩笑說「防疫新生活，上車請洗手！」也有人好奇到底為什麼要扛洗手台上捷運，難道是跟買家約好捷運站面交？

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上分享一張照片，只見台北捷運某節車廂裡，竟出現了一個不鏽鋼的洗手台，將其扛上捷運的女乘客坐在椅子上滑手機，腳則踩著洗手台的底座，超狂畫面讓原PO驚呼「第一次遇到！」

驚人畫面吸引了1.3萬人朝聖狂讚，不少網友留言討論，「等等會有乘客客訴：洗手槽沒洗手乳怎麼洗手」、「防疫新生活，上車請洗手」、「車水馬龍頭」、「約捷運站面交嗎？」

也有網友分享，之前在台北搭捷運的時候，還看到有人用推車載著小冰箱，但不銹鋼洗手台真的狂；另有網友則說，曾經在國外的捷運上看到有人扛洗衣機和床墊，真的超級奇葩，只能說「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。

根據台北捷運公司規定，旅客攜帶的隨身物品及行李限制「任一件最長邊不得超過165公分」，且長寬高總和不得超過220公分。因此不鏽鋼洗手台能進去應該是符合了規定。