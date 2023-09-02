Ronald got married today. Congrats to the Acuña family! #ForTheA pic.twitter.com/ItdqsYYwqN — Chop Oñ (@13ChopOn13) August 31, 2023

大聯盟「單季30轟60盜」的紀錄締造者小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.），他在寫下歷史新頁的賽前才與女友瑪麗亞（Maria Laborde）低調結婚，地點只距離球隊飯店45分鐘車程，「一切從簡」迅速完成。小阿庫尼亞透過翻譯解釋，他這麼做是為了避免瑪麗亞和小孩被迫離境。

小阿庫尼亞、瑪麗亞都來自委內瑞拉，育有兩個兒子。小阿庫尼亞效力亞特蘭大勇士，自然可以留在美國境內。不過瑪麗亞和兩個兒子因為簽證問題，必須在本周末離開美國國境，3個月後才能返回。

勇士本季戰績領先國聯，被看好打入世界大賽，如果瑪麗亞和小孩此時離境就會錯過勇士的季後賽了。小阿庫尼亞告訴美媒ESPN說：「這對我意義重大，我的小孩在美國出生，但是孩子的媽必須往返兩地，這樣太折騰了。如果我們打到世界大賽，我很希望家人能在身邊支持我。」

小阿庫尼亞為此已計畫了好幾周，只是沒有告訴別人。無論勇士最後是否摘冠，小阿庫尼亞都很有機會獲選國聯MVP。他的頭號勁敵是道奇球星貝茲（Mookie Betts），貝茲本季表現穩定，特別是7月之後愈打愈猛，攻擊指數衝到國聯最高的1.033，賭盤MVP賠率看好度也大增。