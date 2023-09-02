70歲資深港星曾志偉先前才因動脈瘤來台住院開刀，最近網路突傳出他涉嫌入股緬北詐騙集團，被警方帶走調查，引起譁然。對此，港警嚴正闢謠了。

根據《紅星新聞》1日報導指出，曾志偉被查出入股緬北詐騙集團，已遭警方帶走調查，向香港警方公共關係科工作人員查證後，確認消息是假的。不過，許多網友在留言處酸言酸語：「第一次希望不是闢謠，是真的」、「以前在東莞也玩出名了」、「他人品真的堪憂」、「呵呵，無風不起浪」。

曾志偉日前因動脈瘤來台住院開刀，在血管內裝了支架，女兒曾寶儀透過經紀人證實此事，所幸手術十分順利，他上月24日首次露面召開記者會，表示10多年前就發現這個問題，最近檢查時因有條血管脹大，聽從醫師建議實施微創手術，在血管內加了支架，目前恢復狀況良好，只需要禁止喝酒2周就沒什麼大礙，外界不需要過度替他擔憂。

而香港「旅遊達人」項明生上月30日偶遇術後的曾志偉，形容他氣色紅潤、聲如洪鐘、健步如飛，不像是剛開完刀的人，曾志偉還給他看手臂上的微創傷口，小小的像是被蚊子咬，讓項明生放心不少。