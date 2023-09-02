韓國女星惠利日前出國，沒想到抵達機場時，才發現預訂好的頭等艙，卻被降為經濟艙，達美航空公司收到客訴後，也沒有賠償的意願，甚至不願正面回應，消息曝光後，讓網友全炸鍋，航空公司難擋輿論壓力，如今做出解釋，並向惠利正式道歉。

惠利表示一個多月前就買好機票，也預先劃好座位，沒想到抵達機場時，航空公司以「頭等艙沒座位」為由，將她的座位降等為經濟艙，卻不願意賠償相關費用，航空公司人員更表示「如果對座位不滿意，就改搭下一班飛機」，讓她當場覺得相當委屈，因此決定把這段荒唐的經歷公開，提醒大家要特別留意。

達美航空被媒體問及此事時，僅表示已經把此事交給相關部門著手調查，由於曾引發種族歧視等爭議，被記者問及是否與此有關?達美航空僅表示：「目前我們無法回答」，不過此回應無法讓外界接受，引發輿論譁然，達美航空再次做出解釋，指出由於飛機換成較小台的機種，才會導致艙等被變更，若乘客無法接受也會依規定退差價，並為造成乘客的諸多不便致歉。