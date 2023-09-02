高雄市一名游姓傳產董事與其10年看護朱姓女子日久生情，後逐漸發展為同居情侶關係，朱女期間甚至以「游太太」對外自稱。直至游董病逝，子女方才醒覺朱女盜走父親存款，因此提告詐欺、偽造文書。一、二審皆判朱女徒刑2年，然高雄高分院更一審時，卻認定游董委請朱女協助處理財產問題時，意識尚能清醒，二審仍判朱女無罪。檢方不服，日前已上訴最高法院翻案。

據悉，該名游姓老董於2006年罹患肺癌，臥病期間認識看護朱女。游男子女不否認父親與朱女的這段黃昏戀，甚至能默認她以「游太太」對外自稱。然而，子女卻認為，朱女於父親臥病時意識不清，趁機吞併其18張定存，將4658萬匯入自己帳下；另，農會行員察覺異樣，聯繫子女，也親自赴院想向董事本人確認，卻發現董事人已經意識不清，全程僅能微笑、點頭示意。

該名農會行員主張，看護雖有提出約定書，以此證明代理權；農會仍要求看護將4658萬元金額轉回董事帳下，朱女亦隔日照辦。

檢方指出，游男於2017年11月罹患肺癌，隨後入院接受治療，朱女則於同月16日下午，持游印鑑等證明，前往屏東縣滿州鄉農會，將18張定存單解約，涉嫌盜領共4658萬元。游男子女認為朱女私吞父親遺產，憤而提告詐欺、偽造文書等罪。

朱女辯稱，回顧11月15日當晚，游男於病房內，口頭上向她主動提起定存單一事。朱女也強調，當時也有律師在場，因此她方才於隔天取款並入戶頭。

一、二審時，法官經勘驗錄影檔內容，認為董事處於意識不清的狀態，簽下朱女呈上的約定書，判處朱女徒刑2年，全案經最高法院撤銷發回。

高雄高分院更一審時，根據子女知悉父親將款項轉移看護後，曾請醫師診斷父親意識，這份份診斷能證明父親是處於意識清醒的狀態，將款項轉移看護。

合議庭認定，此案本於「無罪推定」、「罪疑唯輕」之刑訴原則，無法證明朱女犯罪事實，然原審不察，即將被告認為論罪科刑之判決，尚有違誤，因此撤銷原判決，最終改判看護無罪。檢方不服，日前已上訴最高法院請求翻案。