中國天氣網消息，今（2日）凌晨3時30分前後，今年第9號颱風蘇拉以強烈颱風級別登陸廣東珠海金灣區，成為今年來登陸廣東的最強颱風。登陸後，蘇拉沿廣東近岸海面逐漸向西偏南方向移動，今天粵西迎來風雨最強時段，澳門、珠海、中山等地都可能遭遇暴雨或大暴雨。受蘇拉影響，廣鐵集團近4000列列車停運，多地中小學延遲開學。

香港天文台通報，蘇拉繼續遠離香港，但香港多處仍受烈風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，呼籲民眾切勿鬆懈防風措施。

「中國氣象局」微信公號消息，颱風登陸不意味著影響結束，蘇拉將給華南持續帶來強風雨影響。此外預計今年第11號颱風海葵，也將影響大陸。9月2日6時，大陸中央氣象台繼續發布颱風紅色預警。

依中央氣象台的監測數據，蘇拉於今凌晨由超強颱風級減弱為強颱風級，並於凌晨3時30分前後在廣東省珠海市南部沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45米／秒），中心最低氣壓為950百帕（hPa），登陸後再次移入廣東省珠海市南部近海。今早由強颱風級減弱為颱風級，凌晨5點其中心位於廣東省珠海市南部近海，就是北緯21.8度、東經113.1度，中心附近最大風力有14級（42米／秒），中心最低氣壓為955百帕。預計，蘇拉將以每小時10至15公里的速度向西偏南方向移動，強度逐漸減弱，並向雷州半島東部近海靠近。

另外，今年第11號颱風海葵（HAIKUI）的中心今5時位於台灣鵝鑾鼻偏東方向約590公里的西北太平洋洋面上，就是北緯21.9度、東經126.6度，中心附近最大風力有13級（40米／秒），中心最低氣壓為960百帕，七級風圈半徑220至250公里，十級風圈半徑100至120公里，十二級風圈半徑50公里。

預計，海葵將以每小時15至20公里的速度向偏西方向移動，強度逐漸增強，最強可達強颱風級或超強颱風級(50至55米／秒，15至16級），將於3日傍晚前後在台灣東南沿海登陸，然後穿過台灣本島，逐漸向福建南部到廣東東部沿海靠近。

大風預報：9月2日08時至3日08時，受蘇拉影響，南海西北部、北部灣東部、瓊州海峽及廣東沿海、廣西南部沿海、珠江口以及香港和澳門等地將有7至9級、陣風10至11級的大風，蘇拉中心經過的附近海面或地區風力有12至13級、陣風14至15級；受海葵影響，台灣海峽、浙江南部沿海、福建沿海、廣東東部沿海、台灣島沿海將有6至7級，陣風8級大風，台灣以東洋面部分海域風力可達8至10級，陣風11至12級，海葵中心經過的附近海面風力可達12至13級，陣風14級。

降水預報：9月2日08時至3日08時，受蘇拉影響，廣東西南部、廣西東南部、香港、澳門以及台灣東部等地部分地區有大到暴雨，其中，廣東西南部部分地區有大暴雨（100至180毫米）。