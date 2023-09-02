一名男子因屁股不舒服就醫，檢查發現該處有顆紅腫大膿包，診斷為肛門膿瘍，醫師建議現場切開引流，男子嚇得想逃離診間，經勸說後仍堅持吃抗生素就好。未料3周後病況惡化、送至急診室，傷口已從原先的屁股膿瘍，爛到前方私密處，形成「佛尼爾氏壞死症」，是一種進展極為快速的壞死性筋膜炎，致死率高達50%。

大腸直腸科醫師陳威智在《醫師好辣》中表示，該男子第一次就診時，抱怨屁股不舒服，經檢查後發現，其屁股有一大顆紅腫的膿包，推測應為肛門膿瘍。他建議立即開刀、切開膿瘍引流，但被拒絕，男子表示想先吃藥控制。未料3周後，他突然接到急診室電話，表示該名男子病況嚴重，一到現場發現已是「壞死性筋膜炎」，從屁股一路爛到前面私密處，必須會同泌尿科醫師，緊急送刀房劃開清創。

泌尿科醫師歸家豪也表示，若達會陰部組織壞死就是尼爾氏壞死症，是指生殖器、周遭會陰部組織、與肛門周邊的感染，是一種壞死性筋膜炎，進展極為快速。

根據《照護線上》，過去的研究認為在生殖器官附近，佛尼爾氏壞死症來的又快又及安全，統計顯示此病的死亡率高達5成。

陳威智表示，民眾若被醫師診斷需積極處理病灶，應配合治療，否則消極處理會導致疾病惡化，屆時更難處理，且有更高的死亡風險。