大聯盟今年將於季後賽繼續使用投球計時器，貫徹高層「加快投打節奏」的政策，同時延長賽「突破僵局制」將不適用季後賽。今年的投球計時器設定為15秒，如果壘上有跑者是20秒，然而根據大聯盟最新的試驗，投球計時器未來還可能更動。

目前在小聯盟3A實驗的機器裁判、投球計時器都有調整，投球計時器改為17秒（無論壘上是否有跑者），大聯盟改變的方向就是採用單一時間以求更順暢的比賽節奏。

美媒報導大聯盟球員希望能在季後賽取消或是放寬投球計時器，一些球迷也是這麼想的。例如本屆棒球經典賽的美日決戰，投手大谷翔平對決打者卓奧特（Mike Trout）這個萬眾矚目的對決，假使加上投球計時器就沒有那麼精彩了。不過大聯盟高層仍然堅持計時器，因為近年季後賽的長度常常超過4個小時。

3A實驗的機器裁判則是進一步改善， 原先只是使用打者的平均身高，沒有考慮到每個人體型和站姿的差異，本周開始加入鷹眼追蹤系統的數據，分析每位打者後方膝蓋的位置，更精確地界定好球帶框框的下緣。另外3A開季稍微縮減了好球帶上緣，本周也將改回來。3A有半數比賽使用機器裁判，另外半數使用人類主審，球隊可以向機器裁判的好壞球提出挑戰。