太魯閣號事故已超過2年，最近在車廂殘骸上竟陸續發現疑似罹難者的遺骨，鑑識人員1日再重新採證。台北市前副市長、民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨(1日)在臉書發文指出，總統蔡英文2年多前說，改革台鐵政府責無旁貸，請大家「不必懷疑政府改革的決心」，但接連兩天都在事故現場發現疑似罹難者遺骸，「請問，這就是所謂改革的決心？」

黃珊珊在臉書談到，正好1年前左右的中秋連假，台鐵發生史上最長時間的故障，員林至花壇路段因計軸器、電纜出狀況，導致柵欄、號誌異常，維修期間超過70小時，修了又修，維護員工束手無策，還找來退休老員工及外部專家協助，台鐵的問題在哪？政府還是看不見。如今卻發生疑似還有罹難者遺物、遺骸出現在事故現場的荒謬情況，根本是再一次地在罹難者家屬的傷口上灑鹽！

黃珊珊質疑，民進黨政府的改革決心在哪？台鐵的改革又進度在哪？執政將近8年的民進黨政府就是標準「今天公祭明天忘記」，面對大大小小的公安事件，毫無反省能力，今天大聲喊完口號，明天轉過身後就忘記，什麼改革的決心都是說說而已。