蘇拉颱風遠離台灣後，直撲香港、澳門、廣東與福建，造成狂風暴雨、航空大亂，昨（1日）香港更宣布停班停課一天。鐵肺歌后鄧紫棋本預計今（2日）來台參加KKBOX風雲榜，因颱風攪局不得不取消，昨晚開直播向歌迷道歉。

鄧紫棋1日晚間在IG開直播，表示很久沒看到台灣的歌迷，很期待可以再度見面，卻被蘇拉颱風打亂計畫，「大家很久沒見到我了，結果因為颱風啊，居然沒來，我都不敢想像大家有多失望，我很不想讓大家失望。」

鄧紫棋受困香港家中。（圖／IG@鄧紫棋）

為了補償歌迷，鄧紫棋清唱《光年之外》、《回憶的沙漏》、《天空沒有極限》、《泡沫》和《喜歡你》等曲，以及本來要在高雄巨蛋獻唱的台語歌曲《我真思念你》，對於歌迷的點歌有求必應，吸引破萬人上線凝聽，鄧紫棋表示這是她開直播以來，唱最多首歌的記錄。

不過，鄧紫棋的表情依舊藏不住失望，除了無法順利來台開唱，還遇到一個難題，原來她計畫回港錄音後再飛高雄，所以家裡沒有準備食物，只剩泡麵，結果颱風攪局，鄧紫棋無緣無故待在香港家裡，連外送都沒辦法叫，只能靠泡麵果腹，哀號：「家裡沒有東西可以吃啊！」

KKBOX證實鄧紫棋缺席本次活動，稍早在官方臉書發文表示：「很可惜這次因為颱風的關係不能見到G.E.M.了 ，但我們還是會等待下次的相會！」KKBOX也在臉書提到鄧紫棋想要對粉絲說的話：「從6月確定要來KKBOX當表演嘉賓，就一直在期待著。結果卻因颱風影響而最終無法出席，真的太可惜！真的很久沒見我在台的歌迷，很想念大家，這次錯過讓我更想要趕快帶著新巡演來到大家面前！我會努力，儘快！在那之前，希望大家都好好的！期待很快再次相遇！」