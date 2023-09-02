台灣吠陀占星權威李靜唯分析9月運勢，吠陀牡羊、雙子、獅子、天秤事業運佳；吠陀巨蟹、處女、射手財運不錯；水瓶、雙魚有機會遇到貴人；摩羯外出留意車關，建議捐血或驗血，避血光之災。

吠陀占星星座對照表。

▍牡羊座

（旺：金星映射10宮）

事業運、田宅運、財運頗佳，有貴人賞識，雖然工作運一直很辛苦，但遊刃有餘，田宅買賣或重新裝修都是不錯的選擇；收入小幅增加，適合和伴侶在家中製造浪漫情調。

（忌：太陽火星入6宮）

注意情緒控管，容易因暴怒影響身心健康，出外小心車關或意外血光；不宜亂發脾氣或出國旅遊。

▍金牛座

（旺：金星入3宮）

手足好友或工作夥伴將會是傾訴或聚會的好對象，出外運不錯，建議工作之餘多和好友聚會，放鬆心情。

（忌：太陽火星入5宮）

與伴侶或子女容易因溝通不良發生衝突，注意爛桃花；工作壓力依然沉重。不宜三心二意或一時衝動分手。

▍雙子座

（旺：金星入2宮）

財運、海外運、桃花運都不錯，事業有拓展機會，尤其跟身心靈有關的行業將會受到矚目，有機會邂逅心儀對象。

（忌：太陽火星入4宮）

容易跟家人或同居伴侶發生爭執；投資宜謹慎，注意背後的小人口舌是非。不宜置產、租屋及出國遠行。

▍巨蟹座

（旺：金星入1宮）

感情運、財運、貴人運佳，魅力十足，人緣、桃花特別旺，月中以後工作可能會有些停滯，建議好好把握上旬好運，多出外社交建立人脈。

（忌：太陽火星入3宮）

注意手足與子女的健康狀況，工作壓力和挑戰變多，容易跟子女意見不合，身體也要注意舊疾反覆，尤其腿部、脊椎及腦神經衰弱問題。不宜太過情緒化，出外注意交通安全。

▍獅子座

（旺：金星入12宮）

神祕宮海外運、事業運不錯，這個月直覺特別強，不妨跟著內心的聲音走；事業有貴人，可以安排長途出差或出國旅遊；與另一半9月下旬感情漸入佳境。

（忌：太陽火星入2宮）

花錢不眨眼，容易任性消費入不敷出；注意意外傷害，出外開車小心，留意家宅是非。

▍處女座

（旺：金星入11宮）

財運、投資運、桃花運旺，投資有貴人或獲利了結，建議多出外參加社交活動，有機會遇到新的商機或邂逅心儀對象，與子女之間感情十分融洽。

（忌：太陽火星入1宮）

這個月突然很想表現自己，切忌用太過主觀的方式；注意與伴侶之間的溝通不要太過強勢，也要留意身體狀況。不宜太過要求完美或遷怒另一半。

▍天秤座

（旺：金星入10宮）

事業宮、田宅宮佳，身心愉快，工作得心應手、備受肯定，適合多參與社群，累積豐富人脈；跟家人相處愉快是最大的精神寄託。

（忌：太陽火星入12宮）

與伴侶之間的相處晴時多雲偶陣雨，可以保留個人獨處空間；盡量避免借錢給老友，以免傷了多年友誼；健康注意流行性疾病。不宜出國旅遊並保持規律的生活作息。

▍天蠍座

（旺：金星入9宮）

感情運、神祕宮、海外運皆不錯，9月是好運降臨的月份，身心靈領域會有顯著成長，建議跟伴侶多出外旅遊，讓感情更加甜蜜，也可以常和好友相聚，讓心情放輕鬆。

（忌：太陽火星入11宮）

財運投資易破，小心不要因為男性而破財，職場注意與長官、同事之間的溝通或口舌是；身體狀況時好時壞，注意情緒控管。不宜太過信任朋友或得失心太重。

▍射手座

（旺：金星入8宮）

財運、貴人運及身心狀況皆不錯，收入小幅增加，出外有貴人，千萬不要宅在家中錯過財神爺；在工作上特別有創意及執行力，雖然挫折不少，但不要輕易氣餒，堅持下去自然會吸引到貴人。

（忌：太陽火星在10宮）

工作可能變動或離職，盡量避免與長官直接衝突；注意爛桃花及與子女間的溝通；偏財運總是擦肩而過，正財宜穩紮穩打，不宜貪小便宜，小心被熟人詐騙。

▍摩羯座

（旺：金星入7宮）

感情運、偏財運、事業運佳，有伴侶者感情特別水乳交融，單身者有脫單機會；事業運雖然辛苦，但努力終於獲得重視，有被提拔或獎勵的機會，如果是合夥事業股東間也會合作無間。

（忌：太陽火星入9宮）

注意車關或意外事故，建議捐血、驗血避血光；與家人或團隊夥伴易起衝突，千萬不要被小人慫恿投資而大破財；家中電器瓦斯也要注意安全。不宜出國旅遊或在背後議論他人。

▍水瓶座

（旺：金星入6宮）

出外運、神祕宮及田宅運不錯，做業務不妨多出外拜訪客戶或遠行出差，因為貴人在外地；可以考慮買賣不動產，與家人（尤其母親）感情融洽，也可以把家裡布置得煥然一新，會帶來意想不到的好運。

（忌：太陽火星入8宮）

身心容易焦慮不安，注意腸胃及心血管問題，容易因身心問題造成工作或學業失誤；另一半也會變得較為強勢而難以溝通，建議退一步海闊天空。不宜意氣用事，事緩則圓。

▍雙魚座

（旺：金星入5宮）

子女運、桃花運、偏財運頗佳，單身者桃花滾滾，異性可能會主動表白；偏財及投資運也有貴人相助，荷包；跟手足或好友之間無話不談，身心愉悅。

（忌：太陽火星入7宮）

已婚者另一半突然變得火氣很大或太過強勢，建議不要正面衝突，保持距離以策安全；財運會賺也會花，出外注意交通意外事故，建議盡量搭乘大眾運輸工具。不宜飆車或太過情緒性花費。