國防部昨日辦理「93愛93」公益活動，陸海空三軍偶頭娃娃現身臺北榮民總醫院93及92癌症病房，帶給孩童意外驚喜，現場官兵除為病童客製電繪人物畫與製作造型氣球外，主持人也親切與小朋友互動，讓努力與病魔作戰的病童們， 其中一位小病童，在活動中始終牽著軍方的陸軍氣偶娃娃的手，活動中也不斷緊抱海空軍氣偶娃娃，直到結束都不願意放開，讓現場家屬、官兵及醫護人員看得都紅了眼眶，感動鼻酸。

活動結束後，小朋友依依不捨與偶頭娃娃擁抱道別。（軍聞社提供）

榮總92、93癌症病房內收治不少癌症病童，國防部為了替這些長期和病魔抗戰的孩子加油打氣，昨日由政戰局文宣心戰處處長樓偉傑少將率隊，邀集國防部心戰大隊愛心社、海軍168艦隊與空軍戰管聯隊造型氣球社官兵，前往臺北榮總92及93癌症病房關懷病童，期透過三軍偶頭娃娃表演、客製電繪人物畫及製作造型氣球贈與等活動，為病童及家屬加油。

病童及家屬開心與偶頭娃娃合影。（軍聞社提供）

文宣心戰處長逐一贈送病童專屬小禮物。（軍聞社提供）

「93愛93」公益活動始於民國109年，當時由Dora媽咪蘇惠娟及社工師葉雅芳促成，將軍人及臺北榮總的93癌症病房做連結，進行愛心公益活動。

客製化電繪人物畫的過程中，在心戰大隊官兵巧手下，每位小朋友皆化身為英勇的國軍官兵；孩童們收到畫作後，也與人物畫合影，並開心的向官兵說「謝謝你們！」臉上洋溢著幸福喜悅的表情。

此外，造型氣球社官兵也為孩童製作哆啦A夢、玩具總動員等經典卡通人物造型氣球，只見小朋友揮舞著手中的氣球，興奮之情溢於言表。

「施比受更有福。」心戰大隊陳上尉表示，他為每位孩童繪製的個人畫像，搭配勇鷹高教機、玉山軍艦及CM34裝步戰鬥車等為背景，希望能讓他們對國防有一些想像與認識。「看到小朋友拿到畫作時滿足的神情，我內心也著實感到充實。」