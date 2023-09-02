天后李玟（CoCo）7月過世後，因一段錄音檔流出揭露了她去年上《中國好聲音》遭遇的不公平待遇及霸凌，使該節目臨時遭停播，還有人點名最黑的就是那英兩姊妹，指那英當導師、姊姊那辛當製作人，若不簽長約就不讓選手晉級，近日更有傳聞指那辛被捕，今(2日)稍早，那辛的朋友圈發文流出，表示事發當晚電話被打爆，她重申「從未當過電視節目製作人」。

李玟先前在錄音檔抱怨去年錄《中國好聲音》時已經先報備腳傷，仍遭工作人員惡整，表演時不讓學員陪在她旁邊，導致她重摔在地，此後關於《好聲音》的流言不斷。大陸歌手海鳴威過去在《夢想中國》獲得亞軍，不久後也意有所指自稱知道《好聲音》黑幕，直言：「最黑就是兩姊妹，一個製作人一個導師，不簽約就別想晉級」。

海鳴威發文。（圖／翻攝自歌手海鳴威微博）

海鳴威更說：「下面選角小導演問選手一個轉身收幾十萬的不計其數。」他非常明白新人選手的心情，因為畢竟自己也是選秀節目出身，此話一出引來網友狂猜點名的就是那英和那辛，更有傳言指那辛已經在香港被捕。對此，那辛昨晚在朋友圈闢謠，表示流言爆發那天自己正在上網課，「突然電話被打爆了」。

那辛澄清。（圖／翻攝自Bunny小課堂微博）

那辛強調，網上傳言都是假的，她沒當過電視節目製片人，更沒有做過違背良心的事，無論是媒體報導還是網路營銷號，都已經侵犯她的名譽權，會請律師幫忙取證提告，也希望大家不要以訛傳訛，自己一切安好，謝謝眾人的關心。