澎湃新聞2日報導，大陸汽車行業注入一支強心劑。據大陸工信部網站，工信部等七部門9月1日印發《汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年）》（《方案》）。其中提出，2023年大陸汽車行業運行保持穩中向好發展態勢，力爭實現全年汽車銷量2700萬輛左右，同比增長約3％，其中新能源汽車銷量900萬輛左右，同比增長約30％；汽車製造業增加值同比增長5％左右。2024年，汽車行業運行保持在合理區間，產業發展品質效益進一步提升。

報導稱，2700萬輛左右的全年銷量目標，與中汽協此前給出的銷量預測較為一致。

2022年12月，中汽協曾預測，2023年中國汽車總銷量為2760萬輛，同比增長3％。其中，乘用車銷量為2380萬輛，商用車銷量為380萬輛，新能源汽車銷量為900萬輛。

中汽協數據顯示，今年1-7月，中國汽車產銷分別完成1565萬輛和1562.6萬輛，同比分別增長7.4％和7.9％。也就是說，前7個月的汽車銷量已完成目標銷量的近六成。

受宏觀環境以及上半年燃油車價格戰等因素影響，中國汽車市場還未完全恢復，但隨著一系列汽車促消費政策措施的出台，以及「金九銀十」等季節性因素的拉動，業內普遍預期今年下半年的汽車消費景氣度將繼續向好。

最新印發的《方案》也提出了多項措施，涵蓋了汽車消費、汽車出口、二手車消費等多個領域。

在汽車消費方面，《方案》共有七大工作舉措。支持擴大新能源汽車消費，要落實好現有新能源汽車車船稅、車輛購置稅等優惠政策，抓好新能源汽車補助資金清算審核工作，積極擴大新能源汽車個人消費比例。同時針對穩定燃油汽車消費，《方案》強調，各地不得新增汽車限購措施，鼓勵實施汽車限購地區在2022年購車指標基礎上增加一定數量購車指標，進一步促進汽車消費。

就推動汽車出口提質增效來看，《方案》鼓勵汽車企業加快研發和生產面向國際市場的汽車產品，建立和完善國際行銷服務體系，加強與航運企業、國內外金融機構合作，鞏固擴大重點國家和地區市場汽車出口。

今年以來，大陸中央和地方的汽車促消費政策措施接連推出。例如7月21日，大陸國家發改委等13部門印發了《關於促進汽車消費的若干措施》（《措施》），提出包括優化汽車限購管理政策、支持老舊汽車更新消費等在內的10條穩定和擴大汽車消費的具體舉措；7月24日中共中央政治局召開會議，在部署下半年經濟工作時明確提出要提振汽車等大宗消費。

中汽協指出，預計伴隨新一輪汽車促消費政策的實施落地，汽車消費潛力有望得到進一步釋放，有助於行業全年實現穩增長目標。

此外值得注意的是，《方案》提及了推動汽車出口提質增效。今年，出口已經成為中國汽車銷量增長的重要增量。據大陸《經濟日報》稱，今年上半年，中國已經超越日本，成為世界最大汽車出口國。

中汽協數據顯示，1-7月中國汽車出口253.3萬輛，同比增長67.9％，在1-7月汽車總銷量中占比超過了16％。

從車企來看，增速頗為明顯，比亞迪1-7月出口10萬輛，同比增長達7.9倍；奇瑞出口47.1萬輛，同比增長1.4倍；長城出口15.1萬輛，同比增長94.7％。其中，奇瑞1-7月份在大陸國內銷量為42萬輛，而出口卻達到47.1萬輛，已然超過大陸國內銷量。

中汽協及業內專家普遍預測2023年中國汽車出口量將超過400萬輛，中汽協數據顯示，去年中國汽車出口量為311萬輛，也就是說，2023年中國汽車行業可能從海外市場獲得大約89萬輛的增量。