騎士和身障人士同時「翻車」。（ 翻攝畫面/ 截自「記者爆料網」）

新北市三重區重新路三段昨（1）日晚間6時許，發生一起車禍事故。一名胡姓騎士（70歲）直行路口時急闖紅燈，後為閃避斑馬線上的行人，最終連人帶車重摔倒地。未料胡男這一摔，也導致一旁乘坐電動代步車的身障婦人當場後仰倒地。警方獲報後抵達現場，此時身障人士已先行離去，肇事胡男經傷勢檢驗也無須送醫，後經酒測，確認胡男並無飲酒，員警登記資料後即讓他離去。

事後，一名駕駛將這起車禍事故的行車記錄器上傳至網絡，根據影片畫面所顯示，只見當時胡男急闖紅燈之後，導致距離最近、一名正在斑馬線上過馬路的身障人士後仰倒地，一旁路人見狀，隨即主動向前幫忙該名身障人士，趕緊將他扶起來。與此同時，卻並沒有任何一位路人主動對該名肇事騎士伸出援手。

對此，網友也紛紛留言表態：「都紅燈8秒了還要闖，真的該抓去關」、「這是惡意闖紅燈，致人於傷應該修法以殺人未遂重辦，吊銷駕照不得重考！」、「快看看坐輪椅的人有沒有怎樣，猴子？別管牠，動保處會處」、「闖紅燈的當然不用扶他啊，根本廢物就躺好吧」、「自食惡果」。