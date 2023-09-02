由於之前卡努颱風侵襲時，南投縣出現嚴重災情，行政院長陳建仁在高雄勘災時脫口而出「不像有些沒有超前部署」，遭外界質疑是暗指南投縣長許淑華。這次面對極有可能直撲台灣的「海葵」颱風，許淑華全力將超前部署做到盡善盡美，並加強縣內易成孤島地區的收容處所，網友看到後也為她打氣加油。

許淑華昨（1日）晚在臉書發文指出，氣象局針對中颱海葵發布海上颱風警報，若發布陸上颱風警報，縣府將同步一級開設。許強調，縣府各局處將依據氣象局風雨預報、農業部土石流及大規模崩塌紅、黃警戒等資訊，監控颱風動態，執行下列事項，儘早作好防颱準備：

(一)通盤檢視轄內觀光景點，及時進行入山入園管制措施及評估休閉園作業，對於滯留山區民眾應備妥14日糧食、飲用水等物資；並請縣內旅宿業者強化物資整備。

(二)避免民眾前往山區及水域，實施管制勸離措施，以免傷亡情事發生。

(三)強化公寓大廈等相關社區自主防災準備，對於易掉落物實施加強加固。

(四)針對路樹進行預防性修剪及固定，以免路樹倒塌導致民眾生命安全危害或電力中斷致民生、交通意外風險。

(五)督導各商家、建物針對招牌、施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬等加強固定。

(六)對於轄內易成孤島地區收容處所、山莊、農場等落實14日民生緊急物資整備，並針對山區民眾執行加強物資儲備之宣導。

(七)針對本縣易淹水災害潛勢區，實施 抽水機預置 並妥適彈性調度。

(八)加強保全戶及弱勢族群清單盤點，以利執行預防性疏散撤離，並針對慢性病(洗腎)、長者、孕婦等需要特別照顧者優先執行。

對於許淑華的防颱臉書發文，網友紛紛留言表示，「希望大家平安健康、淑華辛苦了！」、「縣長及團隊辛苦」、「縣長加油步步為營降低損害，南投無災無難順利度過風雨」、「喔！在暴風圈內，呀呀！淑華縣長加油！辛苦了」、「這次颱風可能會出現速度慢，原地打轉、滯留，還有歐洲預測回馬槍的，請我們最美的許縣長加油，防災一定要好好做準備！」、「綠營縣市超前部署，藍營縣市管你去死，淑華市長自立自強，加油！」