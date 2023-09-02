在普爾被交易到巫師換回保羅的震撼交易結束後快兩個多月，勇士老闆喬拉科布終在2日親自出面解釋完成這筆交易的主因，並非只因普爾跟「追夢」卓雷蒙格林之間的嚴重摩擦，而是考量到勇士的薪資合理性，喬拉科布更坦承，一開始他對換來保羅充滿疑惑！

「老實講，大家對於同時留下普爾與卓雷蒙格林，存在著一定程度擔憂，」喬啦科布說，「但以我個人來看，這筆交易勢在必行，因為公平來講，為了讓球隊明年正常運作，為了讓薪資更加合理，我們必須有人離開，雖然不在計畫內，那個人就是普爾。」

至於38歲的保羅加盟，一開始確實讓喬拉科布摸不著頭緒，「當我第一次聽說這件事，我就想真的嗎？我們似乎不可能這麼做，但隨著慢慢考慮這個選擇，我們發現他是個偉大球員，他能讓別人更好，他還沒有贏下總冠軍，或許他可以和勇士一起做到這點。」

「從長遠來看，我不否認我們失去一個像普爾這麼優秀的球員，他可能還可以在這個聯盟出賽10個球季，也可能變得更好，」喬拉科布說，「但我們在這方面重視短期，而不是長期，出於很多不同的原因，無論是籃球或經濟，這樣做都是有意義的。」