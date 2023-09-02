中度颱風海葵來勢洶洶，成為4年來第一個侵台的颱風，氣象局將於今(2日)上午發布陸上颱風警報，不過先前從巴士海峽掠過台灣南端的蘇拉颱風，目前造成香港海陸空交通大亂，帶來的災害恐不容小覷，藝人阿Sa(蔡卓妍)就PO出豪宅漏水的影片，引起網友熱議。

阿Sa在instagram上傳一支影片，從窗戶可清楚看見，由於蘇拉颱風來襲，外頭正下著傾盆大雨，而她的家中則是不斷有水從窗戶上頭流下，而且漏水的地方不只有一處，像是其它窗戶則是塞了多條毛巾，深怕不斷流下的水會對地板造成毀損，更Hashtag「家裡嚴重漏水舉手區」、「風好強勁啊」，藉此提醒所有人蘇拉颱風威力不可忽視，絕對要做好防颱工作，並且嚴陣以待。

對此，網友不免為她家中的狀況捏把冷汗，紛紛留言關切：「要好好的注意安全唷」、「有夠慘的，注意安全」、「怎麼會家中窗戶全漏水?要做好防颱工作」、「意安全喔，惠州這邊風好大，樹都倒了」、「注意安全，千萬别靠近窗户」、「要小心呀，希望颱風快過，大家都無事」、「還以為是恐怖片的預告」、「沿著窗邊四周套上垃圾袋，然後關窗把垃圾袋夾緊，可以暫時頂住」。

阿Sa豪宅嚴重漏水，讓她緊急在窗戶塞了多條毛巾。（圖／choisaaaa IG）

至於原定今天參加KKBOX頒獎典禮的鄧紫棋，因為颱風緣故無法來台，她表示目前待在香港住處，但由於風雨交加，連外送都沒辦法叫，只能靠家中僅有的泡麵果腹充飢。