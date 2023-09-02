海葵颱風來勢洶洶，花蓮漁民今天一早趕赴港內固定船隻，盼減少損失。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

海葵颱風來勢洶洶，花蓮沿岸陸續掀起大浪，但岸邊的自行車道上今早還是有許多運動民眾。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

海葵颱風來勢洶洶，海巡人員陸續赴花蓮縣政府公告禁制海域拉設封鎖線，勸阻觀浪民眾。（第一二岸巡隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

海葵颱風持續朝台灣靠近，路徑一再南修，恐從花東登陸，各界不敢大意，花蓮沿岸今晨陸續掀起2米高的長浪，漁民趕赴港內加強固定船隻，減少損失，海巡人員則對花蓮縣政府公告畫定禁制海域拉設封鎖線，加強勸阻觀浪民眾，如經勸導不離去者，最高可處25萬元罰鍰。

隨中央氣象局昨晚對海葵颱風發布海上警報，花蓮縣政府公告「本縣海岸、海港及港埠」等區域範圍為禁（限）制區域，海巡署東部分署第一二岸巡隊也陸續前往公告區域拉設封鎖線，執行管制工作。

花蓮沿海今天清晨陸續掀起長浪，吉安鄉七腳川溪出海口更出現1至2米的浪高，但沿岸的自行車道上，卻一如往常有大批民眾前往運動，甚至還有人特別拿出手機拍下颱風前夕的浪況與親友分享，正巡視岸際狀況及拉設封鎖線的海巡人員見狀，也向前宣導颱風期間避免外出觀浪，應在家做好防颱措施。

第一二岸巡隊指出，海葵颱風暴風圈將涵蓋台灣東部，路徑朝西移動，屆時花蓮地區恐受狂風暴雨侵襲，為避免遊客因遊憩、戲水或觀浪等親水活動不慎遭大浪吞噬等意外發生，將持續針對重點區域包括崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等處沿岸實施觀浪勸離。

第一二岸巡隊表示，颱風期間，如擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依《災害防救法》蒐證函送主管機關裁罰，可處5萬元以上、25萬元以下罰缓，若有需救助情事請撥打118，海巡署接獲通報將立即前往協處。

花蓮漁港今天清晨已陸續有船隻老闆開車載漁工港內，以纜繩加強固定漁船，漁民坦言，大家都很擔心海葵颱風來襲，加上它又是睽違4年登陸的颱風，大家不敢大意，也不願跟老天作對，一早5點多天剛亮就趕緊到港內檢查船隻，盼能減少損失。