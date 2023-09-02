高雄68歲林姓男子於8月31日傍晚酒駕被逮，這是他第7次酒駕。林男在等待酒測期間，還不斷向員警抱怨他酒駕入監的日子難熬，比當兵還不如，但卻仍一再酒駕，令員警搖頭不已。警方訊後，依違反刑法公共危險罪逮捕，帶返所製作筆錄、移置保管車輛、扣繳該車牌照。

左營警分局舊城派出所警員於8月31日傍晚5時巡邏至勝利路與翠華路口時，發現林男騎乘機車停等紅燈低頭使用手機而延誤起步，警員於是上前攔查，但一靠近就聞到林男身上散發酒氣。實施酒測後，酒測值0.51毫克。

林男是酒駕累犯，至今已是第7次酒駕，他於2021年更是3次酒駕被逮入監服刑，直到今年4月才假釋出獄。但他林心存僥倖，這次是喝了兩罐啤酒後上路，再度落網。警方訊後，依公共危險罪移送橋頭地檢署。

警方也呼籲，依據道路交通管理處罰條例規定，自2019年7月1日起10年內如有酒駕再犯或拒測者，得公告違規人姓名、照片及違規事實，請民眾勿酒駕，更不要心存僥倖。

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