美國總統拜登9月10—11日即將訪問越南

隨著中國在亞太日趨果斷自信，美國正準備拉近曾敵對的越南，大幅提升兩國經濟與技術關係，

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）1日報導，相關協議可望在美國總統拜登下周末赴越南進行國是訪問時宣布。這是拜登政府加強亞洲關係的最新手段。對於河內來說，與華盛頓拉近關係可以制衡北京的影響力。

而美越建立「全面戰略合作夥伴」，將賦予美國等同和中國、俄羅斯、印度和韓國等少數國家建立的進階外交地位，而這已獲拜登政府的1名高級官員及河內的兩名知情人士證實。

分析家說，這顯示，河內願意冒著激怒北京的危險。有鑑於中國在相關區域秀軍事肌肉，越南認為，靠攏華盛頓是必要的。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）說，要是越南讓美國和中國一樣，置身同等重要的地位，這不僅對北京，也對亞太區和世界其他國家，都發出了許多信號。

相關協議是拜登政府最近幾個月所提出，源自美國在印太建立經濟和安全夥伴關係的戰略，以作為抵禦中國經濟和軍事施壓的堡壘。而新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）高級研究員黎洪和（Le Hong Hiep）指出，對越南來說，它「同時具備了象徵和實質目的」。