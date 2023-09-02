瑞典近期恐怖攻擊警示升級，安全問題更加敏感，瑞典網路供應公司班諾夫與多家政府機關日前拒絕中國參訪團參觀，班諾夫負責人提醒各公家與私人單位面對中國不可天真，需更加謹慎。

瑞典網路供應公司班諾夫（Bahnhof）8月24日在其官方網站上公布了一段電話通話與新聞稿。

通話內容中，一位瑞典地下建築物顧問幫忙一個來自香港的參訪團安排瑞典地下建物的參訪行程，詢問班諾夫公司負責人卡爾努（Jon Karlung）是否能到該公司參觀地下設施，也就是該公司的資料中心。

因為地下設施與資料中心都是比較有安全疑慮的地方，因此卡爾努在通話中詢問對方參訪團的成員有哪些人，以及瑞典國安局（SAPO）是否知曉，才發現原來這個參訪團是來自香港的政府資訊科技總監辦公室（Office of the Government Chief Information Officer）。

這個參訪團來自中國官方單位卻要到瑞典參觀有高度安全層級的地下設施，讓卡努爾覺得不妥，因此拒絕的對方的要求，並且將參訪名單提供給瑞典國安局。

他呼籲其他瑞典公司、政府單位仔細的考慮，是否該讓中國官方代表進入有安全作用的設施參觀。

根據瑞典國家電台（Sweden Radio）的報導，除了班諾夫公司之外，此參訪團還計畫拜訪斯德哥爾摩國家圖書館（National Library of Sweden）等官方單位的地下設施，目的是為了考察防火設計。

目前所有的官方單位都已經拒絕該參訪團的拜訪。唯有交通局（Swedish Transport Administration）將用線上會議的方式跟參訪團進行安全問題的解說。

斯德哥爾摩省政府清楚表示，拒絕原因是瑞典國安局發現中國在瑞典進行情報活動。

國家圖書館則表示，因為瑞典恐怖攻擊警示升高，因此不適合接受參訪。

瑞典國家電台的報導中指出，負責協助安排參訪行程的瑞典顧問表示，瑞典長年來在地下設施領域跟國際都有交流，而香港參訪團也曾多次來訪。

卡爾努告訴中央社，班諾夫是一個重視言論自由、民主的公司，他們反對大規模監控，也反對極權政府利用科技操縱人民。

班諾夫公司在2015年曾經拒絕過俄羅斯參訪團到訪。2020年因為安全顧慮與反對中國政府監控人民，決定不再使用華為的產品。

卡爾努在新聞稿中強烈呼籲瑞典各界要好好看看現在身處的世界，也警告學者、顧問、非營利組織等不可以太相信中國，他表示，互動當然很好，但不可以太天真。