台海局勢牽動周邊國家。美國亞太安全研究中心（APCSS）教授趙成敏今天說，若兩岸發生衝突，南韓的首要重點是應對中國施壓並阻止北韓侵略，同時為美方行動提供後援。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）進行線上訪談，前白宮國安顧問車維德（Victor Cha）與趙成敏（Sungmin Cho，音譯）討論南韓在台海危機中角色。

趙成敏表示，南韓的處境相當兩難，因為中國是南韓最大的貿易夥伴、南北韓衝突也可能受台海危機影響，「南韓雖不會直接參與作戰，但可以提供美軍後援」。

趙成敏說，南韓過去在美中競爭關係中相當謹慎，然而，南韓近年來的對台政策逐漸向美方立場靠攏。他回顧2021年5月美韓雙邊領袖會談，美國總統拜登（Joe Biden）與時任南韓總統文在寅談到台海穩定重要性；今年4月南韓總統尹錫悅受訪表示，兩岸議題與北韓一樣是國際議題，此言論遭北京批評。

趙成敏說，台海一旦發生危機，南韓可以提供美國廣泛支援，如巡航飛彈、標槍飛彈，以及協助撤離；但南韓也必須發展韌性戰略，以對抗中國的經濟報復。

此外，南北韓衝突也可能受台海危機聯動。趙成敏說，台海危機給北韓領導人金正恩更多機會加速核發展與軍事布局，北韓可能透過攻擊南韓來支持中國。去年金正恩批評時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，趙成敏認為這是北韓準備在台海衝突中支持北京的信號。

趙成敏點出南韓的兩難困境，「南韓必須有所作為，卻不能面面俱到」。

趙成敏引用「中央日報」與非營利獨立智庫「東亞研究院」（East Asia Institute）在2022年8月進行關於「南韓是否應該介入台海局勢」民調，結果顯示有22.5%南韓民眾支持韓國軍隊參與美軍的聯合軍事行動，42%認為南韓軍隊應僅作為美軍後援，有18%認為南韓不應介入台海衝突。

趙成敏說，有65%民眾支持介入讓他非常驚訝。部分調查指出這是南韓反中情緒的上升，但他認為，南韓人民非常清楚，中國以統一名義侵略台灣將會多悲慘，「因為南韓人民曾經歷過，他們會祈禱台灣不要發生任何軍事衝突」。