富商穆罕默德．法耶德（Mohamed Al-Fayed）日前去世，享耆壽94歲。他擁有龐大商業帝國，其子多迪．法耶德（Dodi Fayed）1997年與黛安娜王妃（Princess Diana）因車禍喪命。

法新社報導，家屬今天在聲明中表示：「法耶德夫人、她的孩子和孫子們，證實她深愛的丈夫、他們的父親和祖父穆罕默德，已於2023年8月30日星期三以高齡安詳離世。」

這份聲明由穆罕默德．法耶德曾持有的富勒姆足球隊（Fulham FC）代發，內容提到：「他在親人陪伴下，享受了漫長而充實的退休生活。家人要求此時尊重他們的隱私。」

穆罕默德．法耶德最為人銘記的是他直言不諱且經常出言不遜的性格，以及他提出的不當行為指控導致數名保守黨官員去職，並在爭議中收購哈洛德百貨公司（Harrods department store），還買下富勒姆足球隊和巴黎麗思飯店（Ritz hotel）。

他是在1979年與兄弟一起買下麗思飯店，6年後，經過漫長而激烈的收購戰，兩人再買下哈洛德百貨。

他擁有一個涵蓋航運、房地產、銀行、石油、零售和建築的商業帝國，同時也是慈善家，他的基金會幫助了英國、泰國和蒙古的兒童。