烏克蘭國防部昨（1）日首度證實，已突破俄軍位於南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）的第一道防線，取得膠著戰況的一大成果。為了提升烏軍戰力，繼英國之後，美國也將送出「貧鈾穿甲彈」，裝備於M1艾布蘭主戰坦克（M1 Abrams），協助烏克蘭進行更強大的反攻。不過這種武器的穿透性十分強大，且對使用者和戰區平民帶來健康風險，拜登政府此舉恐怕將引發不少批評。

美國在今年稍早提供31輛M1A2艾布蘭主戰坦克（Abrams MBT），供烏軍使用。（資料照／路透）

烏克蘭前線傳來捷報，國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）1日向當地媒體表示，軍隊正在幾個方向展開反攻，在南部札波羅熱地區，俄軍第一道防線已經「被突破」。

不過，馬里亞爾補充表示，烏軍經過將近三個月的戰鬥後，目前正進入俄羅斯的主要防禦陣地，可以預期的是，接下來雙方勢必將陷入苦戰，「我軍必須克服許多障礙，才能繼續前進。」

Ukrainian forces continued offensive operations in western #Zaporizhia Oblast and reportedly advanced on September 1. The UKR General Staff reported that Ukrainian forces achieved unspecified success in the Novodanylivka-Novopokropivka direction. (1/4) https://t.co/mwMH8VMG1C https://t.co/lGB5yefWnc pic.twitter.com/AtFQc1GWmE — ISW (@TheStudyofWar) September 2, 2023

與此同時，美國也決定加大軍援力度。根據路透社取得的獨家訊息，經過2名美國官員證實，華府下週將公布最新一波軍援烏克蘭清單，總金額可能高達3.75億美元（約新台幣120億元），其中包括極具爭議性的「貧鈾穿甲彈」。目前華府仍在針對具體內容進行最終確認，一旦確定，預料幾週內就能將武器送抵戰場。

外界對於貧鈾彈一直存在爭議，這種彈藥因為密度極高，可以有效穿透敵軍裝甲，但國際聯盟禁止鈾武器（International Coalition to Ban Uranium Weapons）等反對組織認為，吸入或吞食貧鈾塵埃，可能帶來癌症或造成胎兒先天性異常。過去美軍曾在波灣戰爭和科索沃戰爭中大量使用貧鈾彈。

自從去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國援烏軍備已突破430億美元。