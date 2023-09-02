為了繼續慰留「字母哥」揚尼斯阿提托康波，公鹿連兩年夏天進行同樣操作，就是跟「字母小弟」艾力克斯阿提托康波簽約然後裁掉，讓他擁有可在公鹿發展聯盟球隊打球權利，只要他待了至少60天，就可領到7.5萬美元獎金，公鹿連兩年如此操作，無非就在討好字母哥！

因為身為2021年NBA落選秀，艾力克斯始終待在NBA發展聯盟打球，上季效力威斯康辛鹿群，打了32場比賽，平均只拿5.8分、3.0籃板，投籃命中率3成72，在發展聯盟打出這種數據，根本沒機會站上NBA舞台，一切只讓艾力克斯有球打、有錢領。

類似情況也發生在「字母大哥」薩納西斯阿提托康波身上，他上季雖幫公鹿出賽37場，平均上場只有5.6分鐘，場均1.4分、1.2籃板，根本不太像是NBA正規球員該拿的數據，可是公鹿仍在今年夏天跟他續約，還大方放他去幫希臘隊打世界盃。

公鹿這兩筆針對薩納西斯、艾力克斯的交易操作，無非是因字母哥最近暗示過，自己可能不會再跟公鹿提前續約，因為他不想替一支球隊打了20年卻無法再次奪冠，就連他的未來東家可能是湖人或尼克都被爆出，公鹿當然要想盡辦法討好字母哥這位「球隊門面」。