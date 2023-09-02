不少台灣人喜愛日本國民美食拉麵，1年可以創造高達300億商機，只要有著名日本拉麵店來台展店，門口出現排隊人潮等待2、3個小時已成日常街景。但你知道有哪幾間是日本來台灣開分店的道地口味嗎？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友最常討論的日本拉麵店，你有猜到最紅的是這間店嗎？

No.10 麵屋一燈

麵屋一燈發跡於東京，於2016年首度登台，命名源自於日本安岡正篤大師的名言「一燈照隅、萬燈照國」，這句話的意思是，如果一個人在一個地方努力發揮所長，把自己心中燈打亮，一個一個累積，則全國都會與之照亮。

麵屋一燈的招牌是魚介冠軍沾麵以及干貝雞湯拉麵。看似清透的拉麵，其實有著濃郁鮮甜的滋味。湯頭經過慢火燉煮，將雞高湯的精華全鎖在湯頭中，最讓人驚喜的是拉麵中的叉燒豬肉與雞肉，據說是利用舒肥法將肉汁保留且擁有鮮嫩口感。有網友認為，「雞湯是清淡爽口的那種，可以無負擔整碗喝完，舒肥雞肉嫩而不柴」、「這家拉麵看起來也超厲害的欸！」。

No.9 鷹流拉麵

鷹流拉麵創辦人是在日本出生長大的台灣人鷹峰涼一，2012年來台開設「鷹流台灣忠孝本店」，把東京濃厚口味拉麵及沾麵帶來台灣，目前他是鷹流、蘭丸、極匠以及麺屋和創老闆。忠孝本店曾於2021年11月底吹起熄燈號，睽違近兩年，2023年8月「鷹流拉麵總本店」正式宣告即將復活，並開始招募員工，引發粉絲熱情留言「開幕時要通知！歡迎回歸」。

另外，鷹流拉麵6月率先與兩位VTuber聯名合作，引發網友討論，「感覺老闆滿嚴肅的，沒想到竟然是鷹流率先與VTuber合作」、「拉麵超出預期」、「看起來比具足蟲之類的好多了」。

No.8 一幻拉麵

來自北海道的一幻拉麵，主打「甜蝦湯頭」， 2015年在台展店，跨出海外首店就插旗台北信義區Neo19商場，開幕排隊人龍常繞至接近威秀影城。一幻拉麵招牌「鮮蝦鹽味拉麵」是饕客造訪必點料理，有網友分享，「喝起來滿滿蝦香但不死鹹，麵條吸附著湯汁好濃郁順口」。此外，一幻拉麵的蝦味煎餃及柚香炸雞也深受網友好評，「想吃它的煎餃」、「煎餃好吃」。

1月傳出擁有20多年歷史的Neo19商場將歇業，引發不少人關心一幻拉麵去留，對此，一幻拉麵表示，雖然Neo19將與大家告別，但是一幻拉麵台北信義店還是會於原店址正常營業。

No.7 麵屋武藏

麵屋武藏來自東京，最大特色就是各分店都擁有獨特個性、店名，像是池袋店的「麵屋武藏 二天」、澀谷店的「麵屋武藏 武骨外傳」等。麵屋武藏2013年來台展店， 目前擁有四間台灣分店，2018年在台北開設的「麵屋武藏本店」，強調承襲新宿本店口味，主打「武藏拉麵」以及首度放入菜單的「雞白湯拉麵」。

麵屋武藏台中首店推出2月限定「煮干牡蠣拉麵」，以雞豚湯頭為基底，加入大量牡蠣和小魚干熬煮，豐富食材讓不少網友驚嘆「有牡蠣的拉麵誒～超酷」、「還有蝦子，好羨慕」。

No.6 ラーメン凪（Nagi）

凪代表「在風平浪靜之處颳起一陣風，永不止息」，ラーメン凪（Nagi）2004年由東京新宿歌舞伎町發跡，台灣第一家分店始於2012年西門町，目前全台共有6家分店，以每週更換的創意拉麵菜單打響名號，店內招牌口味有豚王、赤王、翠王、黑王、限定王，共5種湯頭，並可依序選擇醬汁鹹度、叉燒肉部位、麵條粗硬、配菜等，為每位客人客製化不同口味的拉麵。

Nagi 台灣2月十歲生日，不少粉絲留言，「每次懷念日本道地的拉麵，就會來吃NAGI ，美味十足」、「在台灣我最愛的拉麵」、「每週都很期待限定王」。

No.5 一風堂

一風堂創立於1985年的福岡博多，不僅在日本有超過百間分店，更陸續進軍台灣、美國、雪梨等城市，至今已是享譽國際的拉麵品牌。2012年一風堂來台開店，推出3款招牌拉麵，分別是原味豚骨高湯「白丸」、添加香油和辣味噌的「赤丸」以及豚骨湯加入辛香料、自製香油及碎核桃攪拌而成的「辣肉味噌」。

2023年世界棒球經典賽期間，日本王牌大谷翔平在記者會中爆料，大聯盟隊友佛列契抵達日本就去一風堂報到。對此，有網友表示，「一風堂美國就有了，到東京還吃一風堂」、「拉麵披薩怎麼樣」。

No.4 鬼金棒拉麵

鬼金棒拉麵2009年於日本東京開設首間分店，主打「先麻後辣」口味、自成一派的「辣麻味噌拉麵」，由唐辛子、山椒、味噌調製出鮮香辣麻的湯頭，配上大塊叉燒、粗捲麵條，成為嗜辣、熱愛重口味的食客必吃名單。2015年來台開店後，每到用餐時間總是大排長龍。

鬼金棒拉麵7月在粉絲團發布公告，表示近半年內豬肉成本飆漲，將會調漲20至30元。消息一出，不少粉絲表示，「沒差啦，還是一堆人吃啦」、「漲再多也擋不住我嘴饞」、「還是要吃」；但也有人認為，「改吃路邊乾麵，多省兩百塊」。

No.3 花月嵐拉麵

花月嵐拉麵於1992年創立，在日本有著上百間分店，2007年被引進台灣至今已有22間分店分散於六都。花月嵐拉麵除了招牌大蒜拳骨拉麵廣為人知，也不定期推出期間限定料理，例如以黑蒜入湯的「黑武者拉麵」。此外，花月嵐拉麵官網推薦享用拉麵可搭配三配角，生鮮大蒜、黑胡椒或嗆辣韭菜，提供味蕾不同層次的享受。

PTT有網友以「花月嵐不好吃嗎？」為題發文，引起網友熱議，有人回覆，「炒飯不錯啊」、「吃拉麵然後覺得鹹死」；也有人表示，「蒜頭加爆」、「好吃啊，辣韮好吃炒飯也好吃」。

No.2 屯京拉麵

屯京拉麵於1992年東京池袋創立，主打道地東京豚骨醬油拉麵，深受不少台灣人喜愛。雖然屯京拉麵2011年來台展店後維持「升級大碗不加價」，但由於3月屯京拉麵超值版一口氣漲了30元，1碗來到325元，引發網友笑說是「日幣當台幣賣」。對此，屯京拉麵解釋，近3年疫情各式各樣的原物料上漲，「敝司已竭力盡能與各廠商交涉價格了。」

因為租約到期，房東欲改建大樓，屯京拉麵台北敦南一號店6月宣布結束營業，「暫時先跟各位說再見」。不少粉絲留言，「天哪，我的第一碗屯京」、「太震驚了，青春的回憶」。

No.1 一蘭拉麵

遠近馳名的「一蘭拉麵」1993年於日本福岡創立， 2017年首度來台展店，將日本店面的個人座位帶來台灣。目前一蘭拉麵在台灣有3間分店，兩間位於台北、1間在台中。其最大特色為濃郁豚骨湯頭，經典博多細麵彈牙又滑順的麵條更是不少老饕的最愛。

一蘭拉麵24小時營業是台灣人平時宵夜的好選擇，但5月一蘭拉麵宣布調整營業時間，台北兩間店週一至週四將不再24小時營業。該消息一出引起大批網友討論，「這樣不能吃ㄧ蘭當早餐了」；但也有人認為，「不難吃，但也不到需要如此追捧的程度」、「我後來都買（泡麵）回去自己煮」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年08月27日，共約8個月。

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