What an afternoon for Caroline Wozniacki! pic.twitter.com/6Z5du6Z8MP — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2023

「丹麥甜心」沃兹妮雅琪（Caroline Wozniacki）勇闖美網女單16強，逆轉戰勝地主女將珍妮佛布萊迪（Jennifer Brady）。沃兹妮雅琪是產後復出，珍妮佛布萊迪則是傷癒復出，兩人都不在最佳狀態，沃兹妮雅琪連續4個非受迫失誤自己丟掉了首盤，隨即回穩以4-6、6-3、6-1晉級。

沃兹妮雅琪在2020年澳網宣布退役，她很希望早點組織家庭生兒育女，2014年就與高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy）訂婚，但是麥克羅伊「臨陣脫逃」。沃兹妮雅琪2019年與退役NBA球員大衛李（David Lee）結婚，生下1女1男，兩個小孩都是同時冠上父母的姓氏。

珍妮佛布萊迪最好的大滿貫成績是打到2021年法網決賽，但她在該年的辛辛那提大師賽膝蓋受傷，後來又受到腳傷影響，一連缺陣兩年。雖然沃兹妮雅琪退役時也有傷在身，但她退役主要原因是生涯規劃，競技狀態並未下滑太多。珍妮佛布萊迪是有名的強力發球打法，沃兹妮雅琪則是以接發球和反手拍著稱，正好剋制了對手。

沃兹妮雅琪在Vogue雜誌訪談提到，她10歲時就打贏哥哥了，氣得哥哥放棄網球（後來成為職業足球員）。她生下第2胎之後才重新開始練球，發現自己很想念打贏對手的感覺，在父親與丈夫、以及好友小威廉絲（Serena Williams）的支持下決定復出。