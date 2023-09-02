一名女高中生小美，去年5月搭校車回家時，未料一路睡到終點，被臨時代班的林姓校車司機叫醒，並表示願意騎機車送她回家，未料在路途中，林男竟不斷問女學生「有無跟男朋友性行為」、「現在社會一夜情很正常」，甚至伸手摸她大腿，嚇得她立即跳車，打電話向朋友及導師求救。法院審理後，判林男3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，林姓男子於民國111年5月3日臨時代班某高中校車司機，抵達終點站後，見到女學生小美因睡過頭仍未下車，便提議騎乘機車搭載她回家，女學生當場答應，但途中，林男卻問女學生：「有無跟男朋友性行為」、「現在社會一夜情很正常」、「如果我要硬上呢」，並用手觸她左腿，少女嚇得趁隙逃離，立刻打電話給同學及向導師告知，事後並通報校方報警提告。

林男坦承有載女學生回家，但否認有何性騷擾犯行，還辯稱：我沒有對女學生說言語性騷，我也沒有摸她左腿。

法官審理後，認定林男為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，觸摸女學生腿部進行性騷擾，造成女方身心受創，且林男犯後否認犯行，毫無羞愧，也未與女方和解及賠償損害，判林男3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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