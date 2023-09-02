8月30日全台開學，高雄市鼓山區某國小被家長爆料，開學當天直到9月1日，一年級新生的營養午餐都只發麵包，家長在群組跳腳「很傻眼」、「吃麵包有夠可憐」。校長回應，原本規劃只有第1天適應期，會讓學生拎餐盒回家，結果後來又遇到颱風可能登陸，米類無法久放，供應商才決定繼續發餐盒。

鼓山區某國小家長爆料，開學當天孩童的營養午餐為菠蘿及其他麵包，第2天則是菠蘿麵包、壽司，到了第3天又是菠蘿麵包，還有飯糰。家長們氣炸，認為學校根本沒在把關營養午餐，居然拿碳水化合物給小孩吃，3天下來唯一的變化就是飲料不同而已。

學校先在群組道歉，把原因推給颱風和小一適應期，表示為了讓新生適應學校和學習常規，所以先不在學校用餐；後來又說因颱風可能登陸，米製類食品無法久放，午膳廠商才會改發麵包。學校承諾4日起恢復3菜1湯，並額外發放飯糰。

高雄市教育局表示，會嚴格監督小一新生入學營養午餐，同時要求學校改善，維護學生權益。