婚後怎麼經營感情是難題，一名女網友表示，她和老公婚後育有1子，但照顧孩子的重擔基本都落在她身上，她每天除了要上班、顧小孩之外，還要打掃家裡，而老公也沒有因此願意多出家庭的生活費，從房租、水電瓦斯到孩子尿布奶粉等都要AA制。且當孩子半夜哭鬧，老公總推拖說因為外送要騎車，沒睡飽很危險，因此不能照顧小孩，種種狀況讓原PO決定要離婚，引起網友討論。

一名女網友昨天在Dcard上分享，她和老公結婚以後生了一個小孩，雙方現在都有工作，老公是外送員，月收入4到5萬，而她則是在家工作，月薪3萬多。小孩剛出生的時候，老公還會幫忙餵奶、換尿布、洗奶瓶和陪玩，但隨著孩子長大老公越來越懶，幫忙洗奶瓶的次數屈指可數，陪玩的時間最長不會超過30分鐘。

女網友表示，由於她在家工作，因此孩子主要由她來照顧，家裡也是她負責打掃，每天她都要忙到凌晨2到3點才能休息，而老公只負責買菜、煮飯、準備副食品，如果不用衝單，外送到7點多就回家休息，然後躺在沙發上滑手機、看電視或跟朋友打籃球，完全不幫忙整理家裡。且孩子半夜哭鬧，老公總說因為工作的關係，如果他沒睡好或是睡不夠會很危險，所以不能起床照顧小孩。

女網友指出，她和老公所有的東西都AA制，房租、水電瓦斯、保母以及孩子的尿布奶粉錢全都是一人一半，如今孩子7個多月大，她向老公反應一邊工作一邊顧小孩真的很難，對方卻說那就找一個保母來顧，但要求保母費要一人一半，讓她聽了很不爽，反問對方那現在孩子都是她顧，怎麼沒有給她錢？結果老公卻說她想拿孩子賺錢。

女網友崩潰地說，長期下來她累積了許多不滿，曾有一次兩人吵到快離婚，老公則一臉不在乎地說「如果離婚，祖產是不可能留給小孩的！反正我再找人生就好！」要不然就會用年事已高的爸媽來威脅她，說什麼爸爸去年心臟剛裝支架，可能接受不了這麼大的刺激，讓她感覺心很累。

女網友也說，老公今年38歲自認為運氣很好，不需要太努力就有房子可以繼承，因此公婆也常告訴老公說「只要把錢守好就好！」因此兩人從以前到現在什麼都AA制，她也不覺得AA制有什麼問題，但是真正AA制目的是為了互相分擔減輕彼此壓力，而不是用來讓人斤斤計較的，而且婚姻也是要雙方都要付出的，因此她下定決心要離婚。

貼文引起網友討論，「這種男的真的蠻沒用的，如果你有後援的話，離一離」、「整篇看下來連我都覺得好累，每一分錢都要算計的很分明，家務分工好像也沒有事先討論過，不論是經濟分配還是家事分配都一團糟，最可憐的絕對是小孩」、「貧賤夫妻百事哀，說那麼多大部分都是因為錢的問題」。