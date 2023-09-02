中度颱風「海葵」來襲，預計最快今天中午11點半針對花東地區發布陸上颱風警報。北北基桃今天並未停班停課，但新北市政府上午仍召開災害應變中心工作會報，市長侯友宜說，目前北部尚未被列入警戒範圍區域，但仍會受外圍環流影響有大量降雨，並提醒民眾不要前往山區或海邊戲水、觀浪。

中央氣象局已在昨晚發佈海上颱風警報，但目前發布區域在東南部、東北部海面。會報中，天氣風險管理公司說，目前颱風路徑路徑繼續南修，預計台東登陸，不排除繼續南修，新北市可能不會進入颱風暴風圈，風雨影響下修。

會報指出，目前颱風離新北還有段距離，颱風路線詭譎，週日因路線南修，北部影響看起來不劇烈，但影響時間長，新北可能不會在暴風圈範圍，預測明晚颱風登陸台東，越晚降雨越明顯。

今天風雨不大，入夜後風雨漸強，週日新北受外圍環流影響，山區有局部豪雨，沿海也有強風巨浪。颱風一進入台灣海峽就會龜速，目前本島陸上颱風警報預計週二解除，南部受颱風影響較明顯。

因適逢年度大潮，新北沿海如龍洞等處已出現高浪，目前水庫也已進行調節性放水。

侯友宜說，颱風路線整個持續往南修，看起來登陸地點在台東南部，預判今天中午前發布陸警，目前北部尚未被列入警戒範圍區域，但仍會受外圍環流影響有大量降雨，還是要防降雨帶來的傷害。

侯友宜說，他也特別提醒今天早上10點要關閉18個水門，並開放水門路邊紅線段停車，因今天學校休假，也可以開放停車。

侯友宜並指示相關單位管理路樹與土石流警戒區域，「該鋸的還是要鋸，該撤離的還是要撤離」，並提醒民眾不要在山區與沿海地區戲水甚至是觀浪。