信昌電以生產大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末為主，安規/高功率/高耐溫/高可靠度/低損之被動元件產品及介電陶瓷粉末是信昌電主力產品，隨著電動車(EV)、充電站(Charging Station)、Edge AI Hardware、資料中心(Data Center)及IOT需求提升，帶動大尺寸MLCC/Chip-R應用機會增加，且第三代半導體氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)的運用日益廣泛，為高功率大尺寸被動元件產品市場廣度增加，加上高階應用產品(如EV OBC及未來車用無線充電)於設計上，大尺寸/高電壓NPO MLCC將大量取代原薄膜電容設計，以及5G應用之射頻元件應用大量增加，進而帶動LTCC陶瓷粉末需求增加，讓信昌電在全球產業景氣低迷之下，毛利率及獲利仍能逐步回升到正常水準。

信昌電第2季合併毛利率攀高到22.1%，季增2.4個百分點，稅後盈餘為1.48億元，單季每股盈餘為0.87元，累計今年上半年稅後盈餘為2.98億元，年減25%，每股盈餘為1.74元，累計前7月合併營收為21.6億元，年減21.24%。

展望未來，信昌電表示，下半年因為大陸狀況不明確，我們比較保守，目前來看，應該跟上半年持平；至於明年，我們還是比較保守，公司將繼續著重高功率產品開發，希望能持續拉升毛利率。