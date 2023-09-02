海葵颱風將來襲，再加上氣候變遷導致近來短時間強降雨頻繁，為避免大雨釀災，台中市政府交通局除加強巡視防水閘門、抽水馬達及緊急備用發電機運作情況，也針對興建中的停車場、利用智慧科技監控地下水位、土石位移等資訊，可隨時示警，確保安全。

交通局長葉昭甫表示，正在興建中、設計為地下3層的大台中轉運中心，特別在工地建置「開挖安全監測系統」，就是透過智慧科技24小時監測地下水位、土石位移等，若發現數據有異常會立即示警，而工作人員也可利用手機監控。

葉昭甫強調，台中轉運站的工地土質為礫石層，工法施作與連續壁相同的擋土柱工法，因應強降雨氣候可能釀災，除監測地下水位，也在四周圍籬配備防風支架、防溢座；另因颱風將可能襲台，確保轉運中心與東區兒30公園停車場新建工程安全，交通局近日派員檢視現場抽水設備並加固工程圍籬。

葉昭甫強調，目前交通局權管的立體停車場有47座，為確保停車場不受豪雨影響，近來交通局針對停車場加強勘查，也測試場內的停車場抽水馬達、出入口的防水閘門、緊急發電機等是否正常，盼將淹水帶來的災害降到最低。