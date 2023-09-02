中央氣象局今中午將發布海葵陸上颱風警報，颱風中心預估明（3日）晚從台東或恆春半島登陸，下周一（4日）出海後速度減慢，暴風圈下周二（5日）清晨才會脫離台灣本島，屆時才會解除陸警；換言之，下周一上班日颱風假機率提高。氣象局表示，下周一台南、高雄、屏東風雨較大；若颱風偏北一些，雲林、嘉義也可能會有大雨。

天氣風險分析師吳聖宇指出，海葵預報的登陸地點不斷向南調整，一路從宜蘭調整到台東，據今晨5點的預報資料來看，海葵暴風圈預估在明天清晨接觸花東陸地，傍晚到入夜在台東以南登陸，暴風圈範圍將涵蓋宜蘭以南、苗栗以南地區。下周一清晨颱風中心可能在高屏沿岸出海，但出海後速度將減慢，暴風圈要完全脫離台灣本島可能要等到下周二清晨。

吳聖宇表示，海葵陸警在今天中午發布，一直持續到下周二清晨才會解除，維持時間相當長；更值得注意的是颱風脫離台灣陸地後，可能在台灣海峽南部持續龜速向西移動，導致海上颱風警報的時間拖更久。

各地風雨方面，吳聖宇說明，今天颱風還在接近的過程，外圍環流將為北部、東半部帶來降雨，大台北、宜蘭、花蓮局部地區雨勢較大；中南部山區午後可能有熱對流雷雨。

明天颱風暴風圈進入陸地，東半部、恆春半島及南部山區風雨逐漸增大；北部也會有一陣陣風雨。傍晚到入夜隨著颱風中心登陸，除迎風面風雨來到高峰，南部風雨也會逐漸加大。明晚颱風中心穿越陸地，一直到下周一清晨出海、下周二清晨暴風圈脫離，這段過程中，東半部及南部可能持續有強風大雨，北部也有間歇性風雨。

吳聖宇說，下周二上午颱風逐漸向西進入台灣海峽，整體風雨狀況才會比較緩和，不過後續因颱風速度緩慢，外圍環流下周三、四（6、7日）持續影響台灣天氣；一直到下周五（8日）颱風進入大陸內陸明顯減弱，影響情況才真正告一段落。

至於下周一上班日有沒有機會放颱風假？氣象局表示，仍要視颱風走向及各縣市決策。不過下周一台南、高雄、屏東風雨較大，如果颱風再偏北一點的話，雲林、嘉義也有可能有大雨，5縣市都要小心。