隨著年齡漸長，攝護腺肥大是男性最常遇見的問題，50歲以上男性約有一半有攝護腺肥大困擾。泌尿科醫師表示，雖然攝護腺老化無法避免，但仍可透過3種食物來保養攝護腺，除了常聽到的茄紅素、含鋅食物外，十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜都能降低攝護腺發炎與增生風險，且還能增強免疫力、促進腸道健康。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書表示，攝護腺肥大是因攝護腺出現異常增生，引起尿道、膀胱的問題，也是男性中年以後最常見的健康狀況，頻尿、夜尿、急尿都跟它密切相關，因此攝護腺保健非常重要。他介紹3種有助保健攝護腺的食物。

1. 含茄紅素的食物：番茄、紅心芭樂等。

茄紅素是一種天然的抗氧化物質，可有效保護攝護腺細胞免受損傷。此外，番茄和芭樂中含有豐富的維生素C和膳食纖維，有助於維持身體的整體健康。

2. 十字花科蔬菜：花椰菜、高麗菜、大小白菜等

十字花科蔬菜是攝護腺健康的重要來源。研究顯示，常食用這些蔬菜可以降低攝護腺發炎和增生的風險。此外，十字花科蔬菜中還含有豐富的維生素C、維生素K和膳食纖維，有助於增強免疫力和促進腸道健康。

3. 含微量元素鋅的食物：牡蠣、魚類、南瓜等

鋅是一種人體必需的微量元素，可幫助維持正常的攝護腺功能。牡蠣、魚類、南瓜是富含鋅的食物。