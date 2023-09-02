高雄女酒駕被逮嗆「我家很有錢」 秒下跪「我錯了」竟是肇逃(戴志揚翻攝)

高雄一名陳姓女子酒後駕車上路，擦撞機車騎士後，不但沒有停車還加速逃離現場。正巧鼓山分局員警在巡邏途中，發現一部廂型車未開頭燈上路，盤查後發現女駕駛滿身酒氣，未料女駕駛突然情緒激動下跪喊「我錯了，可以嗎！」經酒測後高達0.65，立刻帶回偵辦，這時才發現陳女被攔前，已先撞倒一名女騎士後肇逃，事後才被警方攔查，全案警詢後依公共危險、過失傷害等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方調查，鼓山分局龍華派出所警員黃俊銘、曾育翔於8月31日晚間11時30分巡經鼓山區裕誠路與美術東一路時，發現一部黑色廂型車未開頭燈，旋即尾隨至中華一路與大順一路口停等紅燈時下車攔查。駕車的39歲陳姓女子一下車，員警立即聞到她渾身酒味，陳女情緒激動坦承，稍早在左營區與同為攤商的好友聚餐喝了幾杯酒，還在員警面前下跪並乖張地說著:「我錯了，可以嗎！」。後續經警施以酒精測試，陳女酒測值高達每公升0.65毫克，立即帶所偵辦。

陳女酒駕被攔查前，已先撞倒一輛機車後肇逃。(戴志揚翻攝)

員警帶回派出所後，得知稍早在鼓山區明誠三路與民利街口發生一件肇事逃逸案件，被撞的19歲女性機車騎士身體多處擦挫傷送醫診治，幸無生命危險。後續有熱心民眾送來行車紀錄器畫面，清楚記錄下事故發生過程，員警正準備循肇逃車輛號牌找人時，竟發現與剛帶返所的陳女所駕駛的車輛一模一樣。

陳女辯稱當時車內音響開太大，不知道有擦撞機車，所以沒有下車處理，如造成對方損傷，願意賠償。

警方呼籲，酒後駕車容易導致嚴重傷亡，造成多數家庭重大且難以彌補的傷痛，遏止酒後駕車已是社會普遍共識。因此，警方將不定時、不定點，持續於各酒駕熱區及治安要點強力執法，嚴防酒駕滋事，以確保民眾行車安全。

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