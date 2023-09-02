儘管美國男籃目前在世界盃男籃賽取得4連勝，且提前宣告闖進8強，不過身為鵜鶘當家球星的英格拉姆，2日恐怕很難開心慶祝自己的26歲生日，因為他在世界盃表現有夠低迷，目前4場比賽場均只拿4.0分，連他上季在NBA場均24.7分的「零頭」都沒有。

畢竟這支美國男籃在勇士總教練科爾領軍下，強調的是團隊攻守打法，以往待在鵜鶘幾乎擔任主攻手，且包辦大部分球權的英格拉姆，當然很難適應這種團隊打法，接球與出手機會更是變少，也讓他從原本的先發，慢慢變到第六人，甚至第七人以後角色。

不過英格拉姆仍沒感到沮喪，反而在受訪時表示，「我必須做出澄清，作為一名優秀球員，我們總是想在場上展示自己，用一種贏球方式做到，我只是必須找到自己打法，打出一些效果，我認為自己在替補陣容當中，我有打出應該的效果。」

「不只是出手投籃，還有帶動我的隊友，替我們創造好的得分機會，」英格拉姆說，「我的球場視野仍然很好，我有機會進入流暢的節奏，在場上打出應有作用，我一直想在我所做的事情上面保持專業，我想成為一名贏家！」